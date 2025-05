Illa condemna "tot espionatge polític" i nega que el govern de Sánchez ho fes

Assegura que està disposat a arribar "fins al final"

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condemnat aquest dimecres "tot espionatge polític" i ha negat que el govern de Pedro Sánchez n'hagi fet.

"Condemno tota acció il·legal i que no estigui emparada per la llei. I condemno tot espionatge polític, i estic disposat a que s'arribi fins al final", ha recalcat en la sessió de control del Parlament.

Així s'ha manifestat després que el president parlamentari de Junts, Albert Batet, li hagi retret que no es manifestés després de saber-se més detalls del presumpte espionatge de l'Estat amb Pegasus a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, entre d'altres.

Després de constatar que socialistes i Junts van acordar obrir una comissió d'investigació al Congrés sobre l'operació Catalunya, Illa ha reiterat la seva condemna i voluntat de "col·laborar amb el que correspongui".

BATET CREU QUE ILLA ARRIBA TARD

Tot i que Batet ha considerat que calia la condemna d'Illa, creu que arriba tard i l'ha acusat d'haver format part "d'un govern que durant aquella època" va fer espionatges a Catalunya, cosa que el president català ha negat.

"Cap govern del que jo he format part ha espiat. Cap. I no vaig tard. El que em coneix sap què penso sobre això i tinc idees bastant clares sobre bastantes coses, i en aquesta en particular. L'espionatge no és la manera de fer política ni de comportar-se", ha destacat.