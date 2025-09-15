Illa aposta per conèixer-se millor entre comunitats autònomes: "Desactiva prejudicis, tòpics i desacords"

Obre la jornada d'Europa Press 'Catalunya cap al futur'
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat aquest dilluns perquè les comunitats autònomes d'Espanya es coneguin millor entre si i es donin a conèixer: "Perquè el coneixement mutu, estic convençut, desactiva prejudicis, tòpics i desacords", i ha assenyalat que aquest és un eix permanent de la seva agenda com a president.
Ho ha dit en la inauguració de la jornada d'Europa Press 'Catalunya cap al futur', després de la intervenció de benvinguda del director general adjunt i d'Afers Corporatius de la Fundació La Caixa, Sergi Loughney, i l'obertura del president executiu d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes.
Illa ha expressat que Catalunya respon amb un sí rotund a les principals preguntes que, a parer seu, han de respondre les comunitats: si creuen en el sistema autonòmic amb un "horitzó federal", i si pretenen exercir l'autogovern de les comunitats i les seves competències a fons i amb lleialtat, amb l'objectiu d'enfortir l'Espanya plural i diversa, en les seves paraules.
Per això, ha defensat l'estabilitat de les institucions i la col·laboració per a la prosperitat d'un país: "Sovint es banalitza la importància del sentit de la lleialtat i la col·laboració institucional. Col·laborar és més difícil, però a la llarga és molt més beneficiós que confrontar".
REFORMES DEL GOVERN
Illa ha detallat les 6 principals reformes que està abordant el Govern en el seu primer any com a president perquè Catalunya, ha dit, estigui "centrada en el que realment és important i està en joc", i per fer, en 5 anys, el que es faria en 10.
Ha destacat la importància de la reforma i modernització de l'administració pública, del sistema sanitari i de la gestió de l'aigua, a més de l'aposta per l'habitatge, "la qüestió que més afecta en aquest moment la cohesió de la societat i la igualtat de la societat".
En aquest sentit, ha celebrat l'anunci del Govern de revocar del Registre Únic d'Arrendaments 53.000 habitatges de lloguer vacacional i turístic, i ha alertat que en aquest àmbit "no hi ha solucions màgiques".
"Es tracta de construir habitatge i, sí, també es tracta de regular i intervenir el mercat de l'habitatge perquè prevalgui el dret dels ciutadans a poder accedir a un habitatge. Si no, és molt difícil explicar-los que estem generant prosperitat quan a ells, o a una part important d'ells, no els arriba ni tan sols per poder-se garantir el dret a tenir un habitatge", ha valorat.
"L'AEROPORT MÉS SOSTENIBLE" D'EUROPA
També ha destacat l'aposta per reformar i ampliar infraestructures clau a Catalunya, com el pla de millora de Rodalies, les millores en la xarxa de metro de Barcelona, la modernització del Port de Barcelona, a més de l'Aeroport de Barcelona que, ha assegurat, serà "l'aeroport més sostenible d'Europa".
"Farem l'aeroport més sostenible d'Europa. I no exagero. Catalunya ha demostrat que sap fer infraestructures amb respecte al medi ambient. És un error contraposar generació de prosperitat i millora d'infraestructures, amb respecte al medi ambient. Es poden fer totes dues coses", ha sostingut.
"11 CONTRA 11"
S'ha referit a més al finançament singular per a Catalunya en reiterar que no pretén cap privilegi, sinó que es jugui "11 contra 11 i amb l'àrbitre neutral", pel bé de Catalunya, Espanya i Europa.
"Catalunya vol un finançament adaptat a les singularitats que té Catalunya, que ens permeti desenvolupar les nostres potencialitats. Pel bé de Catalunya, pel bé d'aquesta Espanya plural i diversa que volem, i pel bé d'una Europa d'horitzó federal que es fa imprescindible, i que ajudem a construir tots i cadascun de nosaltres, si volem tenir una veu al món", ha conclòs.
SERGI LOUGHNEY
Per la seva banda, Loughney ha defensat, amb un símil esportiu, fer "una melé units i fent força" en un context en què el soroll mediàtic i social és constant, en les seves paraules.
Segons Loughney, el govern d'Illa està fent melés i conjuminant esforços durant l'any que ha estat al capdavant de la Generalitat "unint les persones, parlant, consensuant, treballant, il·lusionant", i empenyent per al creixement econòmic de Catalunya i la seva cohesió social.
ASÍS MARTÍN DE CABIEDES
En l'obertura de l'acte, Asís Martín de Cabiedes ha repassat els temes que abordarà la jornada --desenvolupament i competitivitat empresarial, innovació i sostenibilitat, energia i noves tecnologies-- posant el focus en els sectors estratègics i a "parlar del futur", i ha agraït la presència dels assistents i la col·laboració dels patrocinadors.
Ha subratllat el caràcter líder de l'economia catalana en assenyalar que és robusta i "un referent a Espanya i a Europa, sobretot en sectors estratègics", i ha afegit que té un enorme futur.