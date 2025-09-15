Illa afirma que la guerra a Gaza és un genocidi: "Sorprèn que la dreta ho continuï negant"

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que la guerra d'Israel a Gaza és un genocidi, i que negar que ho sigui, és equivocar-se: "Això té un nom i es diu genocidi. I sorprèn que alguns ho neguin i sorprèn que els partits de dreta ho neguin", ha afegit.
Ho ha dit en la inauguració de la jornada d'Europa Press 'Catalunya cap al futur', després de la intervenció de benvinguda del director general adjunt i d'Afers Corporatius de la Fundació La Caixa, Sergi Loughney, i l'obertura del president executiu d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes.
"Això de Gaza és un genocidi. No es pot anar contra la realitat. 63.000 morts, 150.000 ferits, 250.000 persones en risc de desnutrició i gairebé 2 milions de persones desplaçades. D'això, se'n diu genocidi. I negar-ho és equivocar-se. I sobre una negació de la realitat no es pot fer res assenyat", ha expressat.
Illa ha assenyalat l'"alarmant deshumanització" en la qual sembla que s'endinsa el context internacional global, i ha destacat la posició del Govern d'Espanya en aquest àmbit.
"Un país està fet d'intangibles i tangibles. Un país sense valors no té futur. Això va per Catalunya, per Barcelona, per Espanya i per Europa. Celebrem en aquest sentit la fermesa i coherència del Govern d'Espanya i del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez", ha dit.