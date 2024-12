Illa anuncia que Catalunya sancionarà ja el 2025 qui incompleixi amb el topall dels lloguers

"Hi ha poques coses que m'irritin més que els privilegis"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que Catalunya serà la primera comunitat autònoma que disposarà el 2025 d'un règim sancionador per a qui incompleixi la regulació del preu del lloguer: "Un missatge que va per als que volen especular".

Ho ha dit durant la sessió de control en el ple del Parlament preguntat per la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, sobre el règim sancionador que els Comuns exigeixen en les negociacions dels pressupostos de la Generalitat del 2025, i per al qual també demanen un equip de mínim 100 inspectors perquè es pugui aplicar.

"La llei està per complir-la i els habitatges són per viure-hi. Aquesta és la prioritat. Per tant, desplegarem i aprovarem al marge de la llei d'acompanyament dels pressupostos un règim sancionador, ho farem tan aviat com sigui possible", ha assegurat Illa.

Albiach ha celebrat la "bona i sobretot necessària notícia" de l'anunci d'Illa, tot i que ha assenyalat --textualment-- que el 2025 és molt llarg i que voldrien que aquest règim sancionador comencés al gener.

En aquest sentit, la líder dels Comuns ha demanat a Illa poder treballar conjuntament amb el Govern en el decret abans d'aprovar-lo i acordar-lo perquè veritablement funcioni i sigui garantista: "No hi pot haver ni una bretxa".

LA CUP DEMANA IMPEDIR L'ESPECULACIÓ

També en matèria d'habitatge, la diputada de la CUP Laia Estrada ha retret a Illa que digui que vol garantir el dret a l'habitatge però ser incapaç, a parer seu, d'aprovar un impost per la compra d'estoc d'habitatge per part d'"aquells que compren habitatge a l'engròs".

"No és possible, no es pot governar al mateix temps per a aquells que tenen interessos que no són diferents sinó que estan contraposats", ha lamentat Estrada.

No obstant això, Illa ha assegurat que governa per a tothom sense sectarismes: "Estem en contra dels privilegis i intentem fer polítiques a favor de la igualtat".

"Hi ha poques coses que m'irritin més que els privilegis, i intento combatre'ls", ha sostingut Illa, que també ha defensat que no veu incompatible governar per a tothom i acceptar les diferents maneres de pensar que hi pot haver.

BALANÇ I PERSPECTIVA

Per la seva banda, el president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha demanat a Illa fer un balanç de la "nova etapa que s'ha obert el 2024 a Catalunya" i ha preguntat per la perspectiva del Govern en matèria política, social i econòmica per al 2025.

En resposta, Illa ha reiterat la voluntat i el seu compromís amb el compliment dels acords amb ERC i els Comuns que van permetre la seva investidura i ha assegurat que "queda molta feina per fer" el 2025 i al llarg de la legislatura.

D'aquesta manera, ha apel·lat als grups parlamentaris, als qui ha demanat tenir "una actitud constructiva el 2025" i ha expressat la seva voluntat de diàleg i d'arribar a acords amb tothom.

ENERGIA

Finalment, en resposta a una pregunta d'Ignacio Garriga (Vox) sobre energia, Illa ha assegurat que ell no criminalitza la nuclear, però que creu que és una aposta equivocada davant l'aposta decidida que creu que ha de fer Catalunya per l'energia eòlica i solar, una energia "neta, verda i amb molts més avantatges que l'energia nuclear".

Ha rebutjat que Garriga el qualifiqui de fanàtic climàtic i ha lamentat que hi ha un retard en la transició energètica i la implementació de les renovables, un actiu que permetrà tenir energia més barata i que serà "un vector competitiu per a la indústria i el sector empresarial".