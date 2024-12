Illa, sobre el batxillerat: "El Govern no ha rectificat perquè no havia pres cap decisió"

Diu que per trajectòria i formació personal les humanitats trobaran en ell "un aliat"

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres que el Govern no ha rectificat respecte al document de la conselleria que contemplava que les assignatures de Literatura Catalana i Literatura Castellana de batxillerat passessin a ser optatives perquè "no havia pres cap decisió" sobre aquesta qüestió.

Ho ha afirmat durant la sessió de control al Govern del Parlament en resposta a una pregunta d'ERC sobre el currículum de batxillerat, i ha assegurat que el seu executiu "defensarà la presència del català i de la literatura catalana com l'especificitat del model català en l'ensenyament secundari i batxillerat".

"El meu govern no juga amb la llengua ni amb la literatura catalana. Els acords del meu govern es prenen en el Consell Executiu. En el Consell Executiu es van prendre una sèrie d'acords en relació amb l'educació primària. Cap acord en relació amb la secundària ni al batxillerat", ha explicat.

Ha afirmat que farà una defensa "explícita i clara" de la llengua i de la literatura catalana, i que la defensarà textualment com l'especificitat, singularitat, personalitat i identitat de Catalunya.

AMBICIÓ POLÍTICA

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha advertit Illa que "com menys ambició política tingui, més haurà de rectificar", i que aquesta serà la tònica de la legislatura si, en les seves paraules, persisteixen a anar en contra del país.

Ha criticat que la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, no qualifiqués de línia vermella la literatura catalana abans: "Si ahir aquesta era una línia vermella en roda de premsa, ja ho hauria d'haver estat dilluns. De fet, ho hauria d'haver estat sempre. Menys bona sintonia amb ministeris espanyols i més ambició per defensar Catalunya".

Jové ha assegurat que el Govern es desdiu del seu plantejament inicial perquè "els han enxampat imposant per la porta de darrere" canvis en el currículum, cosa que, en la seva opinió, demostra que governa d'esquena a la gent, un fet especialment greu, ha dit, si ho fa en contra de la comunitat educativa.

Illa ha dit que el seu govern té les idees clares en aquesta qüestió, i ell particularment, perquè per trajectòria i formació personal, les humanitats sempre trobaran en ell "un aliat", alhora que ha considerat necessari que tinguin més presència, no només la llengua i la literatura, en l'educació.

ALBERT BATET

Per la seva banda, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha desitjat que Niubó "no segueixi el camí del conseller Cambray canviant d'opinió cada 24 hores" i ha valorat que el sistema educatiu català necessita estabilitat i confiança, elements que considera que, en aquests moments, no es donen.

Illa ha replicat que Batet no ha de patir pels seus desitjos de cara al nou any perquè el Govern "defensarà l'escola catalana".

CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

Sobre la Conferència de Presidents de Santander de divendres, Illa ha destacat que va situar l'habitatge com la prioritat del Govern i que va defensar el finançament singular per a Catalunya com una política que "no busca privilegis, sinó els recursos que Catalunya necessita".

"El vaig defensar com un model solidari amb la resta de territoris, davant la insolidaritat d'aquells que practiquen la deslleialtat fiscal. I vaig ser educat, però contundent. I crec que tots els meus col·legues em van entendre", ha afegit.