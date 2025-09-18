Illa alerta del perill de reculada en la igualtat de gènere per l'"onada reaccionària"

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertat del perill de reculada en la igualtat de gènere per l'"onada reaccionària" que ha dit que s'està donant a Europa i altres països.
Ho ha dit aquest dijous en l'obertura del Fòrum Beijing+30 juntament amb l'ex-secretària d'estat d'Afers Exteriors, Cristina Gallach, i el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, en la qual també participarà la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
Illa ha assenyalat que "quan les forces extremistes condicionen els governs, té conseqüències directes contra les dones", ja que afecta els seus drets, oportunitats i qualitat de vida.