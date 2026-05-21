Illa i Albiach signen el pacte de pressupostos amb recursos en habitatge i canvis a l'R-Aeroport

En queda fora la Taxa Zucman però sí que contempla un fons per fer front a la pobresa energètica
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han signat aquest dijous a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos del 2026, després d'una reunió abans de la rúbrica.
Illa ha rebut la líder dels Comuns a la Galeria Gòtica del Palau, i han mantingut una reunió al despatx del president, abans de signar l'acord, juntament amb els negociadors de les dues parts.
El Govern i els Comuns ja van arribar a un acord al febrer, després del qual Illa va aprovar el projecte sense el suport d'ERC, i el va haver de retirar del Parlament al març en no aconseguir el 'sí' definitiu dels republicans.
Quan el Govern va decidir retirar els comptes, els Comuns van reclamar actualitzar els pactes perquè els nous comptes públics es convertissin en uns "pressupostos de legislatura", i en aquesta ampliació dels acords s'inclouen les principals reivindicacions dels de Jéssica Albiach en habitatge i la redefinició de la línia R-Aeroport, entre altres mesures.
Queda fora del pacte una altra de les principals propostes dels Comuns: impulsar des del Parlament, per després portar al Congrés dels Diputats, una proposició de llei per a l'aplicació de la Taxa Zucman, que planteja un impost mínim anual del 2% sobre el patrimoni de les grans fortunes que superin els 100 milions d'euros.
ACORDS EN HABITATGE
L'acord, consultat per Europa Press, recull diverses de les demandes dels Comuns en habitatge, com 2.500 milions per a habitatge aquesta legislatura, 1.500 milions de recursos propis i 1.000 de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF).
A més a més, s'impulsarà una proposició de llei per mobilitzar més habitatge protegit (HPO) reconvertint baixos comercials i oficines en habitatges amb protecció permanent, a banda de permetre remuntes en edificis públics i incrementar la densitat de nous desenvolupaments urbanístics, el creixement del qual hagi de ser HPO.
També es crearà la Direcció General de Disciplina en Habitatge, adscrita al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que gestioni les multes contra l'incompliment de la llei d'habitatge, i el responsable de la qual, plantegen els Comuns, acordaran les dues parts.
També es mantindrà l'augment de la dotació de la llei de barris que al febrer van acordar per al 2026 (passar dels 200 milions anuals que preveia el Govern a 400 milions), es mantingui per al 2027 i 2028, arribant així a 1.200 milions d'inversió en 3 anys i actuacions a 120 barris.
R-AEROPORT
En mobilitat, s'ha acordat que, abans del 2030, s'encarregarà un estudi per reformular l'R-Aeroport i ampliar-ne el recorregut definint una R4 Nord des de l'Aeroport de Barcelona fins a Terrassa o Manresa, "i la possibilitat d'una R4 Sud, operades totes dues per FGC.
A més a més, s'avançarà l'estudi de viabilitat del tren-tram de les Terres de l'Ebre (Tarragona) perquè estigui enllestit el 2028.
POBRESA ENERGÈTICA
Més enllà dels acords en habitatge i mobilitat, el pacte inclou el compromís del Govern d'impulsar abans d'aquest mateix estiu un fons per a famílies en situació de pobresa energètica davant la fi del conveni amb les empreses energètiques per evitar els talls de subministraments.
Contempla destinar-hi 3 milions d'euros aquest any i 10 milions el 2027.
SALUT I INTERIOR
A més a més, la Generalitat elaborarà un pla per augmentar el nombre de matrones i de retenció de les ja formades a Catalunya per a la millora dels centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva.
Com a molt tard el març del 2027, els Mossos d'Esquadra comptaran amb una Comissaria General de Prevenció i Denúncia de les Violències Masclistes i es reforçaran els equips d'atenció a la víctima i les unitats de recerca d'aquesta mena de delictes.
ELS ACORDS DEL FEBRER
Aquests acords s'afegeixen als ja assolits entre Illa i Albiach al febrer, el principal dels quals és la modificació al Parlament de la llei d'urbanisme per limitar la compra d'habitatge amb finalitats especulatives.
També van acordar augmentar els ajuts al lloguer, que la Generalitat assumeixi obres a Rodalies mitjançant encomanes de gestió de l'Estat, mantenir les bonificacions al transport públic i millores a la xarxa de busos interurbans, entre altres mesures en educació, salut o transició ecològica.