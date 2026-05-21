Romero anuncia un Consell Executiu extraordinari per aprovar els pressupostos

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciat la celebració aquest divendres d'una reunió extraordinària del Consell Executiu per aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2026, i la llei d'acompanyament, després dels acords signats aquesta setmana amb ERC, dimarts, i amb els Comuns, dijous.
En una roda de premsa a la Generalitat després de la signatura de l'acord entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha concretat que serà a les 9 hores, i que posteriorment entregaran el projecte al Parlament, com ja van fer al febrer, perquè comenci la tramitació parlamentària.
Romero ha agraït tant a ERC com als Comuns el "sentit de país, de responsabilitat i de compromís", i ha assegurat que portaran estabilitat al Govern per afrontar les oportunitats que Catalunya té per davant.
"Crec que tots volíem pressupostos fa temps. Ha costat, ha estat una negociació exigent, ho va ser la d'ERC, ho ha estat també la dels Comuns", ha valorat destacant que en moments difícils i d'incertesa, les tres formacions progressistes s'han posat d'acord.
Ha concretat que les regles de despesa i l'objectiu de dèficit no canvien, per tant, les grans xifres totals del projecte tampoc no ho faran, però que sí que s'incorporaran els recursos que es contemplaven en la disposició addicional del projecte del febrer per incorporar els futurs compromisos que hi hagi amb ERC.