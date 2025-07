Illa afirma que "queda feina per fer" després de l'acord de finançament i demana a Junts que ajudi

ERC adverteix que no tindrà pressupostos "si no rectifica i no ratifica" els acords d'investidura

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que, després de l'acord de la comissió bilateral Estat-Generalitat de dilluns sobre el finançament singular per a Catalunya, "queda feina per fer", tot i que ha afirmat que es tracta d'un canvi de paradigma i ha demanat a Junts que ajudin en aquesta qüestió.

"Estic satisfet de l'acord que vam signar, crec que és un pas endavant important, però és veritat, vostè té raó, queda feina per fer. Ho estem fent ja", ha dit, durant la sessió de control al Govern del Parlament, en què Junts, ERC i la CUP li han preguntat per aquesta qüestió.

En resposta al líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha assegurat que el que s'ha signat no incompleix els acords d'investidura amb ERC, ha assenyalat que és la primera vegada que se signa un acord entre governs per fixar les bases d'un nou model en 40 anys de democràcia, i s'ha preguntat: "Vostès què faran, ajudaran o l'intentaran bloquejar?"

Batet ha criticat que l'acord no és ni un finançament singular ni un concert econòmic solidari, ha acusat el seu partit de ser els campions a incomplir promeses, en les seves paraules, i ha reclamat "un front comú" als partits independentistes per reclamar un concert econòmic.

Illa ha replicat que Junts els darrers anys no ha obtingut avenços ni a Rodalies, ni en la defensa del català ni en el reconeixement de Catalunya: "Venien de la tradició del 'peix al cove' i s'han quedat sense peix, sense cove, sense nord i sense sud".

"LA LITERALITAT" DELS PACTES

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha traslladat a Illa que "es van quedar molt curts" en els pactes i que no els satisfà perquè es va reformular i reescriure el que ERC i el PSC van signar en els acords d'investidura, segons ell, per quedar bé amb tothom.

"Torni a la literalitat del que vam pactar, singularitat, ordinalitat, recaptació del 100% dels impostos per part de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), i treballi per aconseguir els suports necessaris", li ha reclamat.

Illa ha sostingut que no ha pactat res per quedar bé amb ningú, i que la prova d'això són les reaccions: "Home, quedar bé? Si busqués quedar bé, bé, no he quedat. Vostès han vist totes les reaccions que hi ha hagut. Per a uns trenquem Espanya, per als altres no hem fet res. Ara bé, és un canvi de paradigma".

Jové ha advertit que si rebaixen o s'incompleixen els acords que ells van signar no podran comptar amb ERC, i li ha dit que "si no rectifica i no ratifica els acords" als quals van arribar en matèria de finançament, no podrà aprovar uns pressupostos amb els seus vots.

"Em comprometo a complir el que vam acordar, que és que l'Agència Tributària de Catalunya, de manera progressiva, faci la feina de recaptar tots els impostos a Catalunya. Això ho farem amb seguretat. I bé. I no és senzill, ja ho sabem tots", ha respost el president.

DISPOSATS A AGUANTAR

La diputada de la CUP Laia Estrada ha assegurat textualment que Illa no vol posar fi a l'espoli fiscal que pateix Catalunya, que tampoc no ha complert en àmbits com la llei d'amnistia i ha afirmat que "la veritable qüestió és fins quan estan disposats a aguantar els seus socis independentistes" a Catalunya i a Madrid.

En la rèplica, Illa ha sostingut que vol millorar el finançament de Catalunya, que intenta fer avançar Catalunya amb guanys concrets, també en aquest àmbit, que compleix els seus compromisos i que l'acord de dilluns és "objectivament un pas endavant molt important".

POSICIÓ DEL PP

Al PP, Illa li ha demanat que es posicioni, a més de sobre el finançament singular, en àmbits com l'oficialitat del català a la UE, el traspàs de Rodalies, i ha assegurat no saber "qui dirigeix exactament" el PP català.

"El català és una llengua provinciana o és una riquesa de tot Espanya que mereix ser reconeguda oficialment a Europa? Quina és la posició del seu partit? Rodalies s'ha de dirigir des de Catalunya o no? Quina és la posició del seu partit? I Catalunya necessita un millor finançament, singular? Sí o no?", ha preguntat al seu president, Alejandro Fernández.

Fernández, per la seva banda, ha lamentat que ni Junts ni ERC facin oposició al president i que tan sols "teatralitzen certa indignació", i ha assegurat que les cessions al separatisme, en les seves paraules, són una traïció als qui el van votar.