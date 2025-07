Illa insta Vox a condemnar els atacs a Torre Pacheco: "A Catalunya, qui la fa la paga"

"Llei i ordre. Això és el que fem a Catalunya"

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat aquest dimecres a Vox condemnar els atacs a la localitat murciana de Torre Pacheco, i ha deixat clar que "a Catalunya, qui la fa la paga".

"Vostè que defensa la deportació massiva d'immigrants, respongui: Condemna o no la cacera de persones? Condemna o no els atacs a comerços i treballadors? Condemna o no saltar-se la llei?", ha preguntat al líder de Vox, Ignacio Garriga, en la sessió de control del Parlament.

Tot això després que Garriga hagi vinculat novament delinqüència amb immigració en assegurar que "no paren de repetir-se incidents violents" protagonitzats per aquest col·lectiu fruit, a parer seu, de les polítiques migratòries promogudes en els darrers 40 anys.

"N'estem fins als nassos de les seves mentides i manipulacions", ha afegit Garriga, a qui Illa ha reiterat que tots els que se salten la llei pateixen les conseqüències, amb independència del lloc on hagi nascut, de la seva condició social i la seva religió.

"On sigui, els anem a buscar. A Mataró o a Errenteria. Qui la fa, la paga. Llei i ordre. Això és el que fem a Catalunya", ha recalcat el president català, per deixar clar que no permetrà que s'intenti trencar la convivència dels ciutadans.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, que ha defensat que "no pot culpar pels fets d'una persona o d'un grup de persones tot un col·lectiu, sigui per raó del seu origen, aspecte o de qualsevol altre".

"Torre Pacheco és fruit d'una enginyeria de l'odi, d'una acció organitzada de l'extrema dreta per les xarxes. I no es pot tolerar en una societat democràtica, la persecució d'algú pel seu aspecte, accent i procedència", ha subratllat Pedret, després d'assegurar que combatran les ideologies extremistes i de l'odi, incloses les de l'extrema dreta.

Tot i que no ha fet esment dels incidents a Torre Pacheco, la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusat el Govern de "regalar milions d'euros al Marroc i altres països forasters en conceptes estrafolaris de cooperació feminista".

"Els barons del PSOE viatgen molt, però potser toca que abandonin els hotels cars i les prostitutes de luxe i aterrin a l'Iran o l'Afganistan. Pot ser que si proven de primera mà l'islam polític no facin servir els nostres impostos per patrocinar-lo", ha destacat.

"EL GOVERN NO FINANÇA EL TERRORISME"

Sobre això, Illa l'ha advertit que vigilés amb les seves afirmacions en seu parlamentària perquè "el Govern no finança el terrorisme, el persegueix i el combat", i ha dit que mantindran la política de cooperació amb l'objectiu d'arribar al 0,7% del pressupost.

Després de defensar que el Govern estarà al costat dels catalans que veuen vulnerats els seus drets, ha preguntat a Orriols: "Creu que hi ha catalans nascuts al Marroc o fora de Catalunya? Considera catalans les persones que viuen aquí i que han nascut fora?".

Sense respondre a aquestes preguntes, la líder d'AC ha instat Illa a anar a Soto del Real o Brians i a llegir-se el Codi Penal "ateses les implicacions del cas Koldo i del cas Ábalos", afirmacions que ha recriminat el president de la Generalitat.