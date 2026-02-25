Illa afirma que prefereix impulsar polítiques "audaces" en habitatge a que l'acusin de no fer res

Defensa respectar la propietat privada, però afirma que "també té una funció social"
BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que prefereix impulsar polítiques "audaces" per corregir la manca d'accés a l'habitatge a que l'acusin de no fer res, després que el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, li hagi retret pactar amb els Comuns limitar la compra especulativa d'habitatge.
En la sessió de control al Govern, Fernández ha acusat l'executiu de treure's "de la màniga" una proposta per posar fi a la venda especulativa que ha augurat que no funcionarà, i el líder popular ha subratllat que sense propietat privada no hi ha democràcia.
Illa li ha respost que s'estima més que li diguin que ha comès errors aplicant polítiques "audaces" i innovadores per corregir el problema a que li diguin que no ha fet res.
Ha defensat que les mesures que aplica el seu govern també les implanten altres governs centreeuropeus, i ha dit que respecta la propietat privada, però que "també té una funció social".
ACORD "PLE DE FORATS"
Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha dit que experts en habitatge avisen que l'acord Govern-Comuns sobre compres especulatives "està ple de forats", i Illa li ha contestat que tots els partits podran fer aportacions durant la tramitació al Parlament.
"Hem parlat amb experts i ens han dit fins on podem arribar. Hem estudiat experiències comparades amb la resta d'Europa i crec que és una bona notícia", ha explicat el president, que ha defensat que Catalunya és la comunitat autònoma que està impulsant més polítiques d'habitatge.
Pellicer ha assegurat que la proposta que ara mateix hi ha sobre la taula no preveu cap mecanisme per evitar la compra d'edificis per després revendre'ls a un preu més alt; que no prohibeix que es pugui comprar pisos per no destinar-los a habitatge, i que no ajudarà a fer baixar "uns preus inflats durant dècades per l'especulació".
En resposta a la intervenció del líder del PSC al Parlament, Ferran Pedret, que ha preguntat pels pròxims passos del Govern en habitatge, Illa ha dit que el pas "més immediat" serà formalitzar l'acord amb la Sareb per gestionar el seu patrimoni des de Catalunya.
EDUCACIÓ
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha destacat els acords en matèria educativa als quals han arribat amb el Govern en el marc del pacte de pressupostos, i ha recordat que els docents i el personal d'atenció educativa estan en vaga.
"No reclamen privilegis, reclamen reconeixement i poder fer bé la seva feina", i ha defensat abaixar les ràtios, menys burocràcia, més recursos per a la inclusiva i actualitzar les seves condicions laborals i salarials.
Illa ha assegurat que el Govern té voluntat de posar "els recursos que calgui" perquè els professionals puguin fer la seva feina en les millors condicions possibles, i ha destacat que les ràtios estan baixant i que s'està simplificant el funcionament dels centres.
NICAB I BURCA
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha retret a Illa que el nicab i el burca formin part "del paisatge quotidià de molts barris" de Catalunya, i que els matrimonis forçosos i les ablacions genitals femenines es continuïn produint, i ha criticat la regularització de migrants que ha impulsat el Govern central.
Illa ha acusat Garriga de voler convertir Catalunya en una "sucursal de Donald Trump", en al·lusió al president dels Estats Units i les seves polítiques contra la immigració, i ha assegurat que a Catalunya tothom té uns drets i uns deures, sense importar la procedència, la llengua o la religió.
La líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusat Illa de "regalar la renda mínima garantida a qui acaba d'entrar il·legalment" a Catalunya i el president ha ironitzat que Garriga i Orriols "es barallaran per veure qui és més 'trumpista', i ha augurat que el projecte de la també alcaldessa de Ripoll (Girona) té data de caducitat.