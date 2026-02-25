Illa promet a ERC complir amb l'IRPF i Jové li demana pressionar el PSOE

"Compliré amb l'IRPF, igual que he complert amb el finançament", afirma Illa
BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que complirà tots els seus acords d'investidura amb ERC, també la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, que encalla la negociació de pressupostos, i el president dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, li ha demanat pressionar el PSOE per aconseguir-ho.
"Compliré amb l'IRPF, igual que he complert amb el finançament, que és un fet tangible, o igual que he complert amb l'empresa Rodalies.cat", ha respost aquest dimecres Illa a Jové en la seva primera sessió de control a la cambra després de reincorporar-se de la baixa.
Illa ha recordat que aquest divendres portarà al Consell Executiu el seu primer projecte de pressupostos, que ERC s'ha negat a negociar per la manca de "garanties de compliment" en la qüestió de l'IRPF, segons Jové.
75% DELS ACORDS
El president ha replicat que durant el primer any i mig de legislatura han fet una bona feina i que ha complert en àmbits com la presentació del model de finançament singular i el traspàs de Rodalies a l'empresa mixta de la Generalitat amb Renfe: "Un 75% dels acords que hem signat amb vostès o s'han complert o s'estan avançant".
Ha afegit que els catalans demanen solucions i responsabilitat als polítics, i que això passa per la necessitat d'uns nous comptes públics.
Per això, ha allargat un cop més la mà a ERC, perquè creu que hi ha marge per a l'acord durant la tramitació parlamentària del projecte: "Els ofereixo la mà. Agafin-la, sisplau".
RESPONSABILITAT D'ILLA
Per la seva banda, Jové ha sostingut que el seu partit ha actuat de manera previsible i coherent davant la manca de garanties que creu que hi ha en la recaptació de l'IRPF, però ha garantit que no s'aixecaran mai de la taula per garantir que Catalunya tingui els recursos necessaris, en referència implícita a negociar suplements de crèdit.
Ha afirmat que la responsabilitat és tota i absolutament d'Illa, i li ha recomanat no equivocar-se i no continuar amb la pressió a ERC: "Qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. Qui ha de moure és el PSOE, no nosaltres".
"QÜESTIÓ DE CONFIANÇA ENCOBERTA"
En la seva intervenció, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat que Illa hagi trigat més d'un any i mig a presentar els seus primers comptes, i ha sostingut que el president ha trencat la confiança amb el Parlament.
"El vam advertir a l'inici de la legislatura: és irresponsable tenir un govern feble, en minoria i amb uns acords que no garanteixen l'estabilitat", ha dit.
Illa ha replicat que pren la decisió d'aprovar-los divendres perquè Catalunya necessita uns pressupostos "per seguir avançant", i que el seu convenciment com a polític és posar Catalunya per davant de tot.
Els juntaires han insistit que Illa se sotmeti a una qüestió de confiança, tot i que Sales ha dit que tramitar uns pressupostos sense els seus socis és en realitat una qüestió de confiança encoberta, i en paral·lel ha reclamat al president comparèixer davant la cambra pel seu mes de baixa a causa del "col·lapse" de Catalunya.
El president ha respost que no té inconvenient a comparèixer tantes vegades com ho demani el Parlament, i ha avançat que el seu grup, PSC-Units, votarà a favor de la proposta de compareixença que aquest mateix dimecres votarà la cambra a proposta de Junts.
MÀ ESTESA "PERMANENT"
Finalment, el president del PSC-Units, Ferran Pedret, ha insistit que Catalunya necessita pressupostos, perquè els que estan en vigor es van aprovar el 2023 i "la realitat del país exigeix tornar a comptar amb uns nous comptes públics per als reptes que afronta", entre els quals, ha citat, l'habitatge.
Illa ha coincidit en aquesta afirmació, ha dit que els vol aprovar amb els grups que va acordar la seva investidura (ERC i Comuns), i ha afegit: "L'actitud de mà estesa és permanent i el compromís de complir tots els acords subscrits també crec que és explícit per part del Govern. Els fets i la trajectòria ens avalen".