Illa afirma que el fracàs de l'opa de BBVA és el desenllaç "més positiu possible per a Catalunya"

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que el fracàs de l'opa de BBVA al Sabadell és el desenllaç "més positiu possible per a Catalunya".
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, en la qual ha defensat la necessitat que "hi hagi una entitat financera amb seu a Catalunya i d'origen català que té una manera de fer banca molt propera a la petita i la mitjana empresa".
Segons va informar la CNMV dijous passat, l'operació va obtenir una acceptació del 25,47%, per sota del 50% per poder reeixir i del 30% que permetia a BBVA llançar una segona oferta.