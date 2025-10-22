Illa destaca el pla del Govern davant el risc d'inundacions a les Terres de l'Ebre (Tarragona)

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimecres el Pla director que va aprovar dimarts el Consell Executiu que fixa actuacions en un seguit de cursos fluvials de les comarques del Montsià i el Baix Ebre (Tarragona) per restituir els danys provocats per la dana Alice i reduir els riscos d'inundació.
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns a la cambra catalana, Jéssica Albiach, que ha demanat saber com es prepara el Govern per a les "tempestes incontrolables" que diu que cada vegada semblen més recurrents.
Illa ha respost que en el marc d'aquest Pla director al qual ha indicat que es destinaran 37,5 milions d'euros a través de 25 accions en els pròxims anys, que es preveuen desenvolupar a 12 municipis de les comarques del Monstià i el Baix Ebre.
Les actuacions previstes de l'Agència de l'Aigua de Catalunya (ACA) consistiran en la construcció de basses de laminació, l'ampliació de la secció de la llera, la protecció de talusos i les millores a trams del riu posades en marxa, entre altres aspectes.
El president també ha assegurat que en els últims anys "no es construeix a Catalunya en sòl inundable", i ha explicat que quan els estudis no avalen una construcció per aquest motiu s'ha de buscar un nou emplaçament.
AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT
Albiach ha preguntat a Illa si la Generalitat es planteja com reduir aquestes tempestes, i ha suggerit que una manera de fer-ho és reduir les emissions, promoure les renovables i no ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat.
El president ha contestat que totes les infraestructures de Catalunya "compleixen rigorosament els requisits de respecte mediambiental", i que l'acord per ampliar l'Aeroport de Barcelona contempla uns topalls d'emissions.