Illa afirma que el discurs "d'una Espanya única" ha perdut i que és el torn dels socialistes

Demana a ERC i Junts "estar a l'alçada de les circumstàncies" i discreció

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que el discurs "d'una Espanya única" ja ha perdut, després de la investidura fallida del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha afegit que ara és el torn dels socialistes.

Ho ha dit en la seva intervenció en el Consell Nacional del PSC aquest dissabte, el dia després que el Congrés va rebutjar per segona vegada la investidura de Feijóo com a president del Govern central.

Per Illa, el Congrés ha ratificat el que va expressar la ciutadania en les urnes en les eleccions generals del 23 de juliol, "que va dir 'no' a un govern de la dreta i la ultra dreta" i va apostar per un govern que respecti l'Espanya plural i diversa, ha dit.

"Perd Feijóo perquè s'abraça a Vox i nega l'Espanya real, que és l'Espanya plural", ha afegit el primer secretari del PSC.

DEMANA A ERC I JUNTS "ESTAR A L'ALÇADA"

Davant aquest diagnòstic, ha reclamat a ERC i Junts "estar a l'alçada de la circumstàncies", pensar més en els interessos generals de la ciutadania que en els dels seus respectius partits i discreció.

Ha assegurat que l'actual és un moment polític transcendent per als socialistes, destacant la "capacitat de pacte molt considerable" del seu partit i el seu pes decisiu, ha dit, en la política a Espanya.

"REFORÇ CLAR DE LA PLURALITAT"

Ha considerat que la investidura fallida de Feijóo constata "un reforç clar de la pluralitat i una reculada de l'homogeneïtat" i l'aposta de la ciutadania per la política útil amb agendes alineades amb els problemes reals dels ciutadans.

També ha dit que demostra "el reforç d'Europa com a marc" i la necessitat de tenir contactes i influències a Europa, davant el qual ha definit com un complex procés de canvi accelerat en l'àmbit geopolític, econòmic, ambiental i tecnològic.