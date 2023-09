Illa (PSC) critica que Catalunya "té una camisa de força que és el Govern Aragonès"

"Tant que parlen del dret a decidir, i no decideixen res", retreu



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat que Catalunya "té una camisa de força que és el Govern Aragonès", al qual ha acusat d'improvisar, de prioritzar interessos partidistes i d'incapacitat per arribar a acords i mantenir-los.

"El Govern Aragonès no fa i moltes vegades no deixa fer. El país no falla: falla el Govern Aragonès", ha defensat aquest dissabte durant la seva intervenció davant el Consell Nacional del PSC.

També ha retret al Govern externalitzar responsabilitats i no prendre decisions en matèria d'infraestructures, i ha ironitzat: "Tant que parlen del dret a decidir, i no decideixen res".

Ha elogiat l'aposta del govern de Sánchez per la convivència i per una "política del respecte a Catalunya", i ha afegit que el PSC defensa una evolució coherent d'aquestes polítiques dins del marc de la Constitució.

DEMANA A LA "POLÍTICA CATALANA UNA MICA D'OFICI POLÍTIC"

Ha demanat a la "política catalana una mica d'ofici polític" i ha contrastat la capacitat del govern de Pedro Sánchez per arribar a acords amb la incapacitat que, segons ell, té l'executiu d'Aragonès per fer-ho.

"Veurem amb els acords amb els quals va arribar amb nosaltres el 2023. La responsabilitat d'executar el pressupost del 2023 no és dels socialistes, és del senyor Aragonès", ha afegit sobre els comptes catalans, i ha recordat que el PSC els va facilitar per responsabilitat.

REBUTJA "SIMPLIFICACIONS INFANTILITZADORES DE LA REALITAT"

Ha assegurat que la ciutadania no vol dirigents polítics que proposin utopies a 50 anys vista, sinó líders que prenguin decisions racionals, prudents i de manera clara, lluny de "simplificacions infantilitzadores de la realitat".

Per ell, el debat de política general (DPG) que ha tingut lloc aquesta setmana al Parlament ha demostrat que "no falla el país, sinó que falla el Govern Aragonès".

VOL "ENCAPÇALAR" UN CANVI A CATALUNYA

Davant aquest diagnòstic, el primer secretari del PSC ha afirmat que Catalunya no està ben orientada i necessita un canvi, i ha reiterat la seva voluntat d'"encapçalar" aquest canvi.

Ha explicat que el Consell Nacional d'aquest dissabte aprovarà celebrar el pròxim Congrés Ordinari al març, que serà "el moment adequat per fer un exercici de pensament, reflexió i fixar l'orientació cap on ha d'anar Catalunya".