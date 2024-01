Grifols diu que no entén la interpretació de Gotham si no és perquè "baixi la cotització"

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha assegurat que no entén la interpretació que ha fet Gotham City Research de diferents operacions, "tret que l'única cosa que pretengui, com a fons curtplacista que és, sigui que baixi la cotització de l'acció" per obtenir beneficis.

En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts, Grifols ha recordat que el mateix informe reflecteix que Gotham tenia posicions en curt en l'empresa catalana.

La companyia d'anàlisi Gotham City Research, l'inversor a la baixa que el 2014 va desencadenar amb un informe l'escàndol de Gowex, ha publicat un informe sobre la companyia d'hemoderivats, la qual acusa de manipular les ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (ebitda) per reduir artificialment l'apalancament, per la qual cosa adverteix que les seves accions serien "no invertibles".