Els experts diuen que el "mal ja està fet" a Grifols per l'informe de Gotham i la baixada en borsa

Difereixen sobre la credibilitat de les acusacions



Els experts consultats per Europa Press aquest dimarts han coincidit a assenyalar que el "mal ja està fet" a Grifols després de la caiguda del preu de les accions arran de la publicació d'un informe de Gotham City Research que posa en dubte els comptes de l'empresa.

La companyia d'anàlisi Gotham City Research, l'inversor baixista que el 2014 va desencadenar amb un informe l'escàndol de Gowex, ha publicat un informe sobre la companyia d'hemoderivats, la qual acusa de manipular les ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (ebitda) per reduir artificialment l'apalancament, per la qual cosa adverteix que les seves accions serien "no invertibles".

El vocal de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya Alfonso Fernández ha lamentat la baixada del valor de les accions de l'empresa en borsa aquest dimarts, que a les 17.50 hores arribava al 25,91%.

El catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Oriol Amat, ha explicat que l'empresa ha de fer un esforç de comunicació important i que ha de "donar evidències que han fet les coses ben fetes".

El professor d'anàlisi borsària de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Damià Rey ha destacat el "risc reputacional elevat" que té l'actual situació per a l'empresa.

El professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) Emili Vizuete ha assenyalat que la caiguda en borsa "ja és un daltabaix important" i que l'evolució en borsa dependrà de si es confirmen les informacions.

Per la seva banda, el professor del departament d'Economia i Finances de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Santiago Guerrero ha destacat l'impacte que l'informe ha tingut en la cotització de Grifols.

COMPARACIÓ AMB GOWEX

Rey ha assenyalat que els casos de Grifols i Gowex "són diferents", ja que en el cas de la tecnològica, Gotham va adduir que el 90% dels ingressos no existien, mentre que en el cas de l'empresa catalana, textualment, és un tema més comptable a nivell d'operacions vinculades i d'apalancament.

Guerrero ha subratllat que "Grifols no és Gowex, que tenia un problema de falta d'ingressos", mentre que la multinacional és, en les seves paraules una empresa estratègica a nivell mundial.

CREDIBILITAT DE GOTHAM CITY

Rey ha recordat que Gotham City té un historial d'èxits "elevat" i ha subratllat la importància que Grifols faci un diagnòstic, en les seves paraules, seriós, rigorós i ràpid per calmar el mercat.

Vizuete ha coincidit a apuntar que "normalment aquesta gent no s'equivoca" i ha assegurat que per fer aquesta mena d'acusacions, en les seves paraules, han de tenir la informació contrastada.

Fernández ha dit que l'informe són "especulacions" i s'ha de donar el benefici del dubte a l'empresa, i, ha recordat que Grifols està auditada per KPMG i que durant 30 anys ha tingut informes favorables sobre els seus comptes.

"En principi hem de concedir el benefici del dubte a Grifols, que ha complert amb els requisits de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i s'ha preocupat de tenir empreses de primer nivell auditant els comptes", ha dit.

OPERACIÓ EN CURT

Amat ha recordat que Gotham és una empresa especialitzada en les operacions en curt i que "els seus informes contribueixen a que això passi", i ha afegit que, textualment, fins que no es demostri el contrari, l'empresa i els auditors tenen raó.

Ha afegit que les operacions en curt són "èticament discutibles" i que les empreses que basen el seu negoci en aquestes operacions no són del seu grat.

Guerrero, per la seva banda, ha assenyalat que si Gotham ha fet "una aposta a molt curt termini, han aconseguit el seu objectiu", i ha alertat que donar-hi credibilitat, en les seves paraules, és un perill per a moltes empreses.

EL PAPER DE KPMG

Sobre el paper de KPMG com a auditor dels comptes de Grifols, Fernández ha assenyalat que en cas que l'informe fos cert, "s'hauria de veure si ha estat diligent amb la seva feina", tot i que ha assenyalat que també es podria donar el cas que no tingués la informació correcta.

Vizuete ha assenyalat que si les discrepàncies són de criteri comptable i si no s'ha contradit cap norma NIIF, "el responsable últim és l'auditor" que ha validat aquests criteris.

En aquest sentit, si la informació que ha rebut KPMG no fos la correcta, la responsabilitat seria dels gestors de l'empresa.

Guerrero ha subratllat que el fet que KPMG no posés cap excepció als comptes és "significatiu perquè els auditors s'ho miren tot amb lupa".

PRÒXIMS PASSOS

Fernández ha explicat que els pròxims passos passen perquè la CNMV analitzi a fons l'informe i si li dona credibilitat i obre diligències, i ha dit que s'ha d'estar "molt atent en les pròximes setmanes".

Rey ha assenyalat la possibilitat que l'informe tingui implicacions legals o regulatòries "per a les dues parts", i que l'extensió de l'impacte dependrà de les investigacions en curs i les accions que emprenguin Grifols i els seus directius.

En tot cas, Vizuete ha assenyalat que "tot anirà per llarg", tot i que ha apuntat que, si són certes les acusacions, Grifols pot tenir problemes de viabilitat a mitjà termini.