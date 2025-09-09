El Govern, Renfe i Adif pacten un sistema de mesura "únic" d'incidències de Rodalies

Esperen que les incidències es redueixin a principis del 2026
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que la Comissió Interdepartamental de Rodalies que d'aquest dimarts ha pactat la creació d'un sistema de mesura "únic" d'incidències de Rodalies.
Aquesta és una de les 4 mesures que s'han acordat en la Comissió Interdepartamental d'aquest dimarts, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i que ha comptat amb la presència del president de Renfe, Álvaro Fernández; el president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, i la mateixa consellera Paneque, entre d'altres.
Paneque ha detallat que amb aquest sistema per mesurar incidències Adif, Renfe i la Generalitat podran conèixer la tipologia d'incidències i quina és l'afectació per als trens, els passatgers i la puntualitat.
SEGUIMENT CADA 15 DIES
També han acordat fer un seguiment de la situació cada 15 dies amb la Interdepartamental, com ja es feia, i a més s'informarà setmanalment l'opinió pública per fer un seguiment "transparent" de l'evolució d'aquests indicadors.
Es constituirà una oficina tècnica, que serà l'encarregada de coordinar i planificar el conjunt d'obres de millora de Rodalies, amb l'objectiu de garantir un bon servei en paral·lel.
"Fins ara la millora de les infraestructures ha tingut només aquesta visió de millora de les vies, de les catenàries, de les estacions, però hem de fer un canvi", i també ha optat per tenir en compte l'operativitat del servei i els usuaris a l'hora de planificar les obres.
MESURES CONTRA EL VANDALISME
Una altra de les mesures passa per millorar la seguretat contra les actuacions delictives, "el vandalisme", que causa incidències diàries, a més d'un pla de tancament dels accessos indeguts a les instal·lacions i ha dit que aquesta qüestió es treballarà conjuntament amb la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat.
Així mateix, ha avançat que s'incorporaran 16 persones més als tallers de Rodalies en cap de setmana per treballar en el manteniment dels trens, i s'ampliarà l'horari de funcionament del taller de Ripoll (Girona).
ESPEREN MILLORES EL 2026
La portaveu també ha dit que algunes de les línies que pateixen més incidències pertanyen al corredor sud i estan vinculades a les millores de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i al soterrament de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i ha recordat que es preveu que aquestes obres acabin el primer trimestre del 2026.
"A partir d'aquí veurem com les incidències vinculades a aquest corredor han d'anar disminuint, perquè és quan finalitzaran les obres més intenses", ha explicat.
Sobre les incidències a l'R11 i l'R1, ha dit que estan vinculades a obres de millora de la catenària, a la meitat nord, a més de les obres de la Sagrera i ha dit que planificar bé aquests treballs permetrà rebaixar les incidències, en la qual cosa espera que contribueixi l'oficina tècnica.