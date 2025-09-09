Illa i Morant signen l'acord per a la renovació del Sincrotró Alba per 926 milions

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, han signat un acord per finançar el projecte ALBA II, que permetrà transformar el Sincrotró Alba en una infraestructura de llum de sincrotró de quarta generació, amb una inversió de 926 milions d'euros fins al 2038 entre les dues administracions.
L'acte de signatura ha tingut lloc al Sincrotró Alba, a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), i també hi han assistit el secretari d'estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz Cigudosa; la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat; i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.
Morant ha afirmat que amb aquest acord el Govern central i la Generalitat redoblen el seu compromís i el pressupost anual del Sincrotró Alba; i Illa ha destacat que aquest conveni "és un exemple del país" que es vol construir, posant la tecnologia i la innovació al servei de la ciutadania i amb l'objectiu de situar Catalunya entre les 50 regions més innovadores d'Europa.