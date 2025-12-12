El Govern relaxarà dilluns la prohibició d'accés al segon radi de risc de PPA

Ordeig anuncia que dilluns ja s'hi podrà entrar de manera individual però no pas en grup
LLEIDA, 12 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat que a partir de dilluns es relaxarà la prohibició d'accés al segon radi de risc de 20 quilòmetres per la pesta porcina africana (PPA), on es podrà entrar de manera individual, però no pas en grup.
En una roda de premsa aquest divendres, el conseller ha concretat que una persona podrà anar "sola a passejar al medi natural, amb bici o caminant", però continuen prohibides les activitats organitzades per evitar que hi hagi grans aglomeracions de gent a la zona.
Ha demanat prudència i deixar treballar els experts sobre l'origen del brot per "no treure conclusions precipitades", i ha afegit que preveu que a principis de la setmana vinent el grup auditor emeti un primer informe sobre l'origen.
Ordeig ha recordat que han establert un calendari progressiu de sortida d'animals a l'escorxador de les 55 granges dins el radi, i ho ha emmarcat dins "la normalitat, perquè puguin anar al circuit comercial".
Ha demanat calma, ha assenyalat que això és una cursa de fons: "Hi ha respostes que avui no tenim però que les tindrem, l'impacte econòmic i sanitari encara durarà", i ha afegit que en les pròximes hores hi haurà bones notícies sobre la reobertura dels mercats.
El conseller ha subratllat que el seu objectiu és contenir el brot, reobrir mercats i "intentar recuperar tan aviat com sigui possible els fluxos comercials", a més de proporcionar informació amb transparència.