Ordeig espera "un canvi i que les coses vagin millor" en les quotes de pesca de la UE del 2026

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha assegurat que espera que hi hagi "un canvi i que les coses vagin millor" en les quotes i els dies de pesca al Mediterrani fixats per la UE de cara al 2026.
En una roda de premsa, ha avisat que està en joc "el ser o no ser dels pròxims anys" en el sector de la pesca, i ha recordat que aquest divendres s'està produint una reunió del Consell de Ministres Europeus de Pesca a Brussel·les, i el Govern n'està fent seguiment.
"La proposta és molt pitjor que la de l'any passat, molt pitjor que la de fa dos anys", ha lamentat el conseller, que ha afegit que no anirà bé si se segueix el mateix camí.