El Govern i el PSC pacten un 10% més per a Educació, un 25% per a l'atenció primària i 4.000 pisos públics

No hi ha cap referència al projecte Hard Rock, línia vermella dels comuns en la negociació

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

L'acord per als pressupostos entre el Govern i el PSC-Units inclou destinar 7.435 milions d'euros a la Conselleria d'Educació, un 10% més respecte als comptes del 2023; apujar en 144 milions la dotació de la Conselleria de Salut i que el 25% del total sigui per a atenció primària, i incorporar 4.000 pisos al parc de lloguer social el 2024.

Segons el document que han fet públic les dues parts, a la sequera es preveu destinar 120 milions més en subvencions perquè els ens locals facin inversions per captar aigües subterrànies per al proveïment i 86,3 milions per a millores al reg.

En el pacte no hi ha cap referència al projecte Hard Rock, al Camp de Tarragona, una de les condicions que plantejava el PSC per donar suport als comptes però que allunyava un possible pacte del Govern amb els comuns, que s'oposen al projecte.

Per als comptes del 2023, el Govern va pactar primer amb els comuns i després amb els socialistes, mentre que aquest any el Govern ha acordat primer amb el PSC, però encara no compta amb prou suports per aprovar els comptes, ja que ERC i el PSC no arriben a la majoria absoluta de 68 diputats del Parlament.

El Govern i els comuns van començar el 14 de febrer les negociacions dels comptes després d'haver establert un calendari d'execució del que es va acordar en els pressupostos del 2023, i els de Jéssica Albiach han mantingut com a línia vermella que la Generalitat descarti "per sempre" el projecte Hard Rock.

SALUT I EDUCACIÓ

A Salut, el pacte Govern-PSC estableix la creació d'un fons extraordinari de salut de 800 milions d'euros per "normalitzar la despesa desplaçada i acostar el pressupost a la despesa real en aquest àmbit", i preveuen destinar 320 milions a aplicar el III Acord de l'Institut Català de la Salut (ICS), dels quals 100 seran per millorar "condicions laborals de les infermeres i tècnics de cures".

Les partides d'educació reservaran 50 milions per a millores educatives per al curs vinent i dedicaran 67,5 al complement salarial dels sexennis i la reducció de dues hores lectives als docents més grans de 55 anys.

Els recursos per a l'educació inclusiva augmentaran en 35 milions, se'n distribuiran 25 per equiparar el personal dels centres concertats al de l'escola pública, i l'acord defineix obres de millora a 10 centres.

HABITATGE

En habitatge s'ha marcat l'objectiu arribar als 1.000 pisos adquirits per l'Incasòl des del 2023, incorporant habitatges procedents de grans tenidors, i vehicular 500 milions a la construcció de 2.350 habitatges de lloguer amb protecció oficial.

El pacte aspira a incrementar en 47,7 milions el suport a la indústria per consolidar els 165 destinats a aquest sector, considerant 100 milions d'euros fins al 2026 per començar les obres del Catalunya City i 65 a ampliar la xarxa de fibra òptica.

En recerca, s'augmenta 52 milions el finançament per a les universitats de cara al 2024.

El pacte entre socialistes i republicans inclou 57 milions d'euros per finançar actuacions al Metro de Barcelona, entre les quals destaquen obres d'accessibilitat a diverses estacions i renovar les vies de les línies L1, L2 i L3.

També es preveu augmentar en 24,7 milions els diners destinats a la xarxa d'autobusos interurbans i 41 milions per reformar la C-59.

SEGURETAT

El document també tracta la creació de 25 unitats judicials per "pal·liar el dèficit històric existent a Catalunya", condicionades a que l'administració de l'Estat adopti les mesures per dur-les a terme, com el finançament per al personal de l'administració de justícia.

A més a més, es pacta la inversió en equips per als Bombers, incrementar els advocats en els torns d'ofici, i renovar càmeres i sistemes de videovigilància a les comissaries de Mossos d'Esquadra.

També han pactat augmentar un 5,82% el Fons de Cooperació Local, fins als 154 milions; actualitzar el pla director del Teatre Romà de Tarragona per poder "concretar les intervencions necessàries per valorar el recinte", i augmentar fins a 36,6 milions el pressupost del Conselh Generau d'Aran, un 5,5% més que l'any anterior.

SEGUIMENT DE L'ACORD

Com ja va passar amb l'acord pressupostari del 2023, socialistes i republicans es comprometen a crear una comissió de seguiment d'aquest acord, en què el Govern farà un seguiment quantitatiu i qualitatiu de cada mesura i el percentatge de l'execució amb caràcter trimestral.

Aquest seguiment també inclourà "actuacions territorials" de l'acord per als comptes 2023 que estiguin en curs, i la comissió es reunirà com a mínim amb caràcter trimestral o quan una de les parts ho demani, després de la qual cosa es farà una reunió final per avaluar-ne l'estat d'execució al final de l'exercici pressupostari.