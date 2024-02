Illa (PSC) defensa el suport als pressupostos i demana a Junts i als comuns "estar a l'alçada"

Dona per complertes les "condicions substancials" de l'any passat en referència al Hard Rock

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat la decisió del seu grup parlamentari de donar suport al projecte de pressupostos del 2024 i ha demanat a la resta de grups que els negocien "estar a l'alçada" del moment a Catalunya, en referència a Junts i els comuns.

"Avui es fa un pas important per dotar Catalunya de pressupostos, però no n'hi ha prou. Des del respecte a totes les formacions polítiques, a les decisions que hagin de prendre i als seus processos per decidir, faig una crida a tothom a estar a l'alçada", ha destacat en una roda de premsa al Parlament.

Sobre el fet que el pacte no fa cap esment al projecte del Hard Rock, Illa ha evitat posicionar-se sobre si amb això volen facilitar la suma dels comuns a l'acord, i ha assegurat que dona per "complertes les condicions substancials" de l'acord de pressupostos de l'any passat.

"La tramitació administrativa d'aquesta i altres qüestions continuarà el seu curs. Es va dir en seu parlamentària", ha subratllat el dirigent socialista, i ha destacat que confia en la paraula del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Segons Illa, té les garanties que el Hard Rock es durà a terme i considera que així ho va ratificar Aragonès a la cambra catalana i a ell mateix: "Per a mi, és suficient".

"Vull que hi hagi pressupostos a Catalunya. No faré res que els pugui perjudicar. Cadascú ha de fer el que ha de fer. Hi pot haver grups que millorin els pressupostos? Benvingut sigui, en tot el que puguem ajudarem", ha asseverat.

"EXERCICI DE RESPONSABILITAT"

Encara que el suport del PSC als comptes no és suficient perquè tirin endavant, Illa ha considerat que amb la seva decisió fan un "exercici de responsabilitat", i ha deixat clar que no ho fan per pressionar ningú i sí sobre la base dels criteris d'actuació del seu grup.

Després d'advertir que l'acord tampoc canvia l'opinió que els mereix el Govern, creu que el moment actual és delicat i que es necessiten els pressupostos per afrontar situacions com la sequera i àmbits com l'educació i la salut.

"No som partidaris de complicar-ho encara més privant els catalans dels recursos necessaris per afrontar amb més garanties aquestes situacions. No ens recreem en les dificultats, ens agrada més pensar en el país que en les eleccions", ha reivindicat.

15 REUNIONS

A més d'assegurar que no són partidaris de barrejar llibretes ni de l'"intercanvi de cromos" amb el seu suport als comptes, ha explicat que la negociació amb el Govern es va desencallar la setmana passada després de 15 reunions entre les dues parts, tot i que aquest mateix dimarts encara hi havia algun serrell pendent, ha precisat.

"Estem satisfets de l'acord. No són els pressupostos del PSC, però és política útil, pensar en el país i contribuir a resoldre els problemes. És un acord al servei de Catalunya", ha resolt.