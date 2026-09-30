Illa veu exagerades les crítiques de Junts i els demana defensar el finançament i els decrets d'habitatge

Els reclama que reconeguin la contribució dels socialistes a l'aprovació de l'amnistia
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que les crítiques de Junts al seu govern són exagerades, i els ha instat a afegir-se a l'acord d'educació, al Pacte Nacional per la Llengua, a defensar el nou model de finançament i a votar a favor dels dos decrets d'habitatge impulsats pel Govern central.
Així s'ha pronunciat en resposta a la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha anunciat que presentaran una proposta de resolució de reprovació a Illa durant el debat de política general al ple del Parlament.
El president ha respost "ni tot va bé quan un governa, ni tot és un desastre quan un no governa", i ha afegit que aquesta és una fórmula desfasada en política.
"Ha dibuixat un panorama de Catalunya que crec sincerament que no es correspon amb la realitat. I ho ha fet amb uns termes, crec, un punt exagerats, fins i tot per a vostè i per al seu grup", ha sostingut Illa.
Ha afegit que no sap com prendre's aquestes crítiques per part d'un grup que "va demanar una qüestió de confiança a un president d'un govern del qual formaven part", en al·lusió al seu predecessor Pere Aragonès.
LA CONTRIBUCIÓ A L'AMNISTIA
Així mateix li ha demanat a Junts que reconegui que els socialistes també han contribuït a l'aprovació de la llei d'amnistia, perquè "els diputats d'aquesta cambra, que no poden fer ús dels seus drets, ho puguin fer ben ràpid", ha assenyalat en al·lusió a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
Illa ha instat Junts a fer "les seves aportacions en matèria de finançament autonòmic", i ha agraït que facin costat, si així ho fan finalment divendres, als decrets d'habitatge del Govern central al Congrés.
El president de la Generalitat ha conclòs el seu discurs amb una petició explícita a Sales: "L'única petició que li faig, que és molt sincera: no parli malament de Catalunya. No és cap favor, ni a vostè, ni al seu grup, ni al país".