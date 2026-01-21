BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El Govern manté la suspensió del servei de Rodalies, regionals i mitja distància després del descarrilament d'un tren de l'R4 a Gelida (Barcelona) aquest dimarts a la nit en el qual ha mort un maquinista en pràctiques i ha provocat 37 ferits de diversa consideració.
Ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una roda de premsa en la qual també ha comparegut la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, després de la reunió del comitè tècnic al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), a la seu de la Conselleria d'Interior, per fer un seguiment de l'emergència.
La decisió s'ha pres "per criteris de seguretat per als usuaris i els propis treballadors de Renfe", sense poder determinar quan es restablirà el servei.
En aquest sentit, Paneque ha informat que s'estan fent "marxes blanques", una inspecció exhaustiva de les infraestructures ferroviàries, des d'aquest dimecres a les 2.30 hores i que a hores d'ara continuen aquestes tasques a les línies de Rodalies, regionals i mitja distància.
Ha assegurat que en la reunió han demanat a Renfe i Adif "que no s'escatimin esforços" i redoblar els recursos humans i materials per garantir la seguretat del sistema ferroviari en el seu conjunt i que el restabliment del servei pugui ser tan aviat com sigui possible i ha anunciat una nova reunió del comitè tècnic al Cecat a les 16.30 hores per tornar a valorar la situació.
Paneque ha afegit que, fins que no es restableixi el servei, es mantindran tots els reforços en l'àmbit de la informació als usuaris, una tasca en la qual participen les policies locals i els Mossos d'Esquadra, a més del transport públic interurbà, que s'ha incrementat.
També es mantindran les mesures que contribueixen a una millor fluïdesa en el trànsit per carretera --el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha vist incrementat en un 6%--, com l'aixecament de les barreres dels peatges de la C-32.
SITUACIÓ DELS FERITS
Núria Parlon ha agraït la tasca dels equips d'emergència en l'atenció als ferits i l'evacuació de les persones que viatjaven en el comboi accidentat i ha confirmat que s'hi han desplaçat més de 72 efectius dels Bombers i 37 unitats del Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM).
Sobre les persones que estan en estat crític o menys greu, Parlon ha dit que, segons l'actualització de les 8.00 hores, la seva vida "no perilla" i que de les 26 lleus moltes ja han rebut l'alta.
FERROCAT EN ALERTA
Parlon ha precisat que el pla Ferrocat es manté actiu en fase d'alerta --ja no d'emergència, perquè tots els ferits han estat atesos--, i que en les pròximes hores es retirarà el comboi, la qual cosa provocarà afectacions i el tall de l'AP-7 en sentit sud, sobretot durant la nit.
A més a més, ha dit que l'activació en fase d'alerta del pla "dona empara" per justificar que es prioritzi, durant les pròximes hores, el teletreball.
Sobre les possibles causes del sinistre, Parlon ha dit que, tot i que les primeres informacions apunten a un possible lliscament de terra per les inclemències meteorològiques, serà la investigació policial la que ho determinarà.
En concret, la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, a través de l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic, investiga aquests fets sota la direcció del jutjat d'instància de Vilafranca del Penedès i, a les 11.00 hores, ja s'ha procedit amb la inspecció ocular del tren i l'ús de drons per revisar la zona.
Per la seva banda, Paneque ha expressat que l'accident no es podia preveure, ja que s'han donat altres situacions en les quals s'ha recomanat un tall global del sistema ferroviari, però en aquest cas "no era previsible amb les dades que hi havia".
NOVA REUNIÓ DEL CECAT
La reunió d'aquest dimecres al matí l'han encapçalat el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha assumit les funcions del president, Salvador Illa, que continua hospitalitzat per una osteomielitis púbica.
Hi han assistit, a més de Paneque i Parlon, el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, i també membres d'Adif i representants dels cossos d'emergències, com Protecció Civil, els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM) i el Servei Català de Trànsit (SCT).
Aquesta tarda, el comitè tècnic es tornarà a reunir per valorar la situació i decidir, si s'han acabat les tasques d'inspecció de la infraestructura i si es pot reprendre el servei de Rodalies, regionals i mitja distància.