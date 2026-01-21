Els Mossos inicien la investigació a la "zona 0" del descarrilament de l'R4 per saber-ne les causes

Mor un maquinista en pràctiques i hi ha 37 persones ferides
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic dels Mossos d'Esquadra ha començat la investigació a la "zona 0" del descarrilament d'un tren a Gelida (Barcelona) dimarts a la nit per determinar-ne les causes.
Segons ha informat el cos policial en un missatge a X recollit per Europa Press, es tracta de la unitat encarregada de les funcions de seguretat ciutadana i investigació en infraestructures i línies ferroviàries.
L'accident s'ha produït aquest dimarts a les 21.20 hores, quan un mur de contenció s'ha esfondrat sobre la via per la qual circulava un tren de la línia R4, entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).
En l'accident ha mort un maquinista en formació nascut el 1998 i originari de Sevilla que estava fent les pràctiques al comboi accidentat i han resultat ferides 37 persones: 5 en estat greu, 6 menys greu i 26 en estat lleu.
SUSPESA LA CIRCULACIÓ
Adif manté suspesa la circulació ferroviària a l'àmbit de Rodalies de Catalunya aquest dimecres arran dels efectes provocats pel temporal que ha afectat Catalunya i el restabliment del servei es produirà un cop acabi el reconeixement de la infraestructura.
El comitè tècnic es reuneix aquest dimecres al matí al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), a la seu de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública, per fer un seguiment de l'emergència pel descarrilament i valorar si es recupera el servei de Rodalies.
A l'AP-7 a Gelida hi ha un carril tallat en sentit sud per la presència dels equips d'emergències i de manteniment que treballen al lloc on s'ha produït el sinistre, la qual cosa provoca 4 quilòmetres de retencions des de Castellví de Rosanes (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X.