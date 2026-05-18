Govern i ERC acorden reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions fins al 2029

També ultimen que Catalunya tingui majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern i ERC han acordat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) amb 527 milions fins al 2029 en el marc de les negociacions per als Pressupostos de la Generalitat del 2026, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', aquest impuls permetrà a l'ATC dotar-se en els propers 3 anys dels mitjans humans i tècnics necessaris per assumir totes les funcions tributàries relacionades amb la gestió de l'IRPF, que finalment s'ha quedat fora de les negociacions pressupostàries a l'espera de poder aprovar-ho al Congrés via esmenes a la llei del nou finançament.
A més, socialistes i republicans estan ultimant un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlat ara per l'Estat.
El CZFB està presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria en la governança de l'ens és l'Estat, i aquest acord aniria en la direcció d'aconseguir "més sobirania" i competències per a Catalunya.
Aquestes carpetes se sumen a l'acordat per impulsar la línia orbital ferroviària, que uniria entre si les regions metropolitanes, des de Mataró fins a Vilafranca del Penedès (Barcelona) sense passar per Barcelona, i que és un projecte que costaria 5.200 milions, s'executaria entre 2027 i 2040, i ho finançaria íntegrament l'Estat amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
SOCIETAT MERCANTIL D'INVERSIONS
A més, republicans i socialistes també han pactat la creació per part del Govern d'una societat mercantil d'inversions de l'Estat --que no necessita passar pel Congrés--, després que no s'aconseguís aprovar en la Cambra baixa el Consorci d'Inversions amb el vot en contra de PP, Vox i Junts.
Aquest mateix dilluns, els republicans reuniran el seu Consell Nacional, que és el màxim òrgan del partit entre congressos, per valorar si es donen les condicions suficients per acordar els Pressupostos catalans.
A més, el Govern també ha avançat en les últimes hores en les negociacions amb els Comuns, amb qui ja tenia un pacte previ de Pressupostos, que van descarrilar en la tramitació al febrer al no comptar amb el suport d'ERC.