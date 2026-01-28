El Govern es compromet a mantenir la rebaixa de les tarifes del transport durant tota la legislatura

Dalmau allarga la mà a l'oposició per solucionar les incidències a Rodalies
BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, s'ha compromès a mantenir des del Govern les bonificacions de les tarifes del transport públic al llarg de tota aquesta legislatura, després de la situació a Rodalies i fins que se solucionin els problemes en el servei.
Ho ha dit en la sessió de control al Govern aquest dimecres al Parlament, en què ha respost a les preguntes de l'oposició al president, en substitució del cap de govern, Salvador Illa, per la seva hospitalització, i que ha monopolitzat la crisi de Rodalies.
"No se li pot exigir a un ciutadà que, després del desori que s'ha viscut, hagi de pagar pel servei. I té el compromís del Govern de mantenir aquesta rebaixa de les tarifes del transport públic durant el conjunt de la legislatura", ha expressat el conseller.
"DÈCADES DE DESINVERSIÓ"
Pel que fa a les crítiques de l'oposició a la gestió de l'executiu durant aquesta setmana, i enmig de la petició de diversos grups de dimissió de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern té la "mà estesa" als grups per trobar les solucions en aquest àmbit.
"Compartim amb vostès el diagnòstic que les dècades de desinversió a la xarxa de rodalies, que ha estat un mal enfocament de les prioritats, només seran solucionades amb anys de màxima inversió. També sap, com jo, que aquesta no serà una solució fàcil ni serà una solució ràpida", ha advertit.
CRÍTIQUES DE TOTA L'OPOSICIÓ
Tots els grups de l'oposició han criticat la gestió del Govern durant la crisi de mobilitat: la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, els ha acusat de "dimitir de la gestió i exigir a l'Estat un servei digne" i ha reclamat un traspàs integral, mentre que el líder d'ERC a la cambra, Josep Maria Jové, ha acusat Dalmau i Paneque de fer més gran la crisi per haver generat confusió, desconcert i desconfiança, en les seves paraules.
Per part del PP, el seu líder, Alejandro Fernández, ha retret que el Govern atribueixi la situació al canvi climàtic i ho faci servir de coartada, segons ell; i el portaveu de Vox, Joan Garriga, ha qualificat el Govern d'incapaç, ha assegurat que l'ocorregut no és ni per l'herència rebuda ni casualitat, sinó fruit de les seves polítiques: "Dimiteixin i convoquin eleccions", ha resolt.
La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha assegurat que Renfe i Adif no van acatar les directrius del Govern durant la crisi, i ha retret a l'executiu que no es plantés, en les seves paraules, fins dilluns; per part de la CUP, el diputat Xavi Pellicer ha exigit que tota la inversió en infraestructures sigui per a Rodalies i no s'inverteixi en "macroprojectes" com l'Aeroport de Barcelona.
La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha criticat que els catalans paguen, textualment, una fortuna en impostos per tenir infraestructures obsoletes, mentre que el president del PSC-Units, Ferran Pedret, ha lamentat el to catastrofista que ha detectat en els grups de l'oposició i ha sostingut que els problemes de Rodalies no tenen origen en les decisions del Govern actual.
Junts, el PP, i la CUP han reiterat la petició que Paneque dimiteixi per aquesta qüestió, i altres grups, com ERC o Vox, s'han limitat a demanar més dimissions de les que hi ha hagut, "aquí i allà", en el cas dels republicans.
MÀ ESTESA
Dalmau ha reiterat, al llarg de la sessió, que el que necessita Rodalies són solucions, i ha allargat la mà als grups de la cambra per fer-ho, i ha receptat anys de màxima inversió en infraestructura ferroviària, renovar els trens i avançar en el traspàs: "No hi ha un altre camí".
Respecte a la gestió del Govern, ha dit que han actuat amb la voluntat de reobrir el servei com més aviat millor i garantir el dret a la mobilitat, però que la prioritat era, en paral·lel, que es fes conformement al "dret superior a la seguretat", tot i que fossin decisions, ha dit, doloroses de prendre.
Ha defensat que el Govern ha "donat la cara", i en resposta al PP i a Vox, els ha demanat humilitat en la gestió de les emergències, en referència a la gestió de la dana a València i a la sortida de Vox dels governs autonòmics, i ha afegit que el PP té alguna responsabilitat en les desinversions que arrossega la xarxa.
CANVI CLIMÀTIC I INVERSIONS
El conseller ha assenyalat que els efectes del canvi climàtic en les infraestructures ferroviàries són "una realitat" que es pot constatar, i que després d'anys de sequera, Catalunya ha tingut registres pluviomètrics sense precedents en dècades.
També ha dit que el Govern ha assumit el compromís de millorar Rodalies, i que fruit de les actuacions d'aquests dies ja s'han detectat més de 30 punts amb incidències que requerien actuacions immediates, sobre les quals s'està actuant, com ha defensat que s'està fent en altres punts de manera general.
"Si vol veure els canvis de Rodalies, pot anar entre Parets i la Garriga i veurà el desdoblament de l'R3. I podrà anar a l'R2 Sud i veurà el tall que s'ha hagut de fer al túnel de Roda de Berà per garantir més capacitat. I veurà les actuacions que s'estan duent a terme a l'estació de Sants o a la Sagrera", ha relatat.
Respecte a les peticions de dimissió, ha dit que el president, Salvador Illa, té "plena confiança en el Govern i en el conjunt dels seus consellers", els quals ha assegurat que estan centrats a posar fi, d'una vegada per sempre a la situació de Rodalies, que no ha començat fa un any i mig, en les seves paraules.
SALVADOR ILLA
També ha aprofitat per agrair el desig de gairebé tots els portaveus d'una ràpida recuperació d'Illa, però ha retret a Orriols la seva actitud en l'hospitalització del president: "La diferència entre vostè i jo és que si vostè estigués en situació de malaltia, malgrat pensar tan diferent com penso de vostè, jo li desitjaria el millor i que es recuperi".
"És evident que no desitgem mal a ningú, a cap diputat d'aquesta cambra, el que no farem és normalitzar els privilegis de la casta política com fan la resta de formacions", ha respost Orriols, perquè creu que Illa ha estat tractat amb privilegis durant la seva hospitalització.