Dalmau proposa un "pacte de país" per refundar Rodalies en infraestructura, trens i traspàs

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització del cap de govern, Salvador Illa, ha proposat als grups del Parlamnet un "pacte de país" per traçar el full de ruta per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya, basat en la millora de les infraestructures, la renovació de la flota de trens i la millora de la governança amb el traspàs a l'empresa mixta de la Generalitat i Renfe.
Ho ha dit durant la seva compareixença aquest dimecres davant el ple de la cambra per la crisi de Rodalies que travessa Catalunya des de dimarts de la setmana passada, i ha assegurat que el Govern ho proposa sense apriorismes i sense la voluntat de "participar de la cridòria ni el tacticisme polític" i amb la convicció que la feina conjunta permetrà solucionar la situació.
El conseller ha repassat la cronologia de la crisi des de l'accident de l'R4, ha defensat l'actuació del Govern i les alternatives posant "tots els recursos al seu abast", el paper exigent davant Renfe, Adif i el Govern central, i ha explicitat el suport a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.