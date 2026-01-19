El Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona guarden un minut de silenci per l'accident d'Adamuz

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Representants del Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han guardat un minut de silenci aquest dilluns a les 12 hores a la plaça Sant Jaume de la capital catalana per les almenys 39 víctimes mortals de l'accident ferroviari a Adamuz (Còrdova).
El minut de silenci, que s'ha celebrat sota la pluja, l'han encapçalat el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
A més a més, hi han assistit els consellers del Govern i els regidors de l'Ajuntament, tot i que no s'ha pogut comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està hospitalitzat des de dissabte després de patir un dèficit motor i dolor.
Amb motiu del dol per l'accident, el Govern ha cancel·lat tots els actes de la seva agenda i els partits polítics també han desconvocat les habituals rodes de premsa de dilluns després de les executives.
L'accident a Almaraz es va produir diumenge a la tarda després del descarrilament d'un tren Iryo d'alta velocitat i la col·lisió amb un tren Alvia, i ha deixat almenys 39 morts i 152 ferits.