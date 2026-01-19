El Parlament guarda un minut de silenci per les víctimes a Adamuz (Còrdova)

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El Parlament de Catalunya ha guardat un minut de silenci aquest dilluns al migdia davant la façana del Parlament presidit pel president de la cambra, Josep Rull, en senyal de dol per les almenys 39 víctimes de l'accident ferroviari de dissabte a Adamuz (Còrdova).
També hi han participat els vicepresidents de la Mesa Raquel Sans i David Pérez i els quatre secretaris, Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá, a més de presidents, portaveus i altres diputats dels grups parlamentaris, i també treballadors del Parlament.
La Comissió d'Investigació sobre l'Activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha fet un recés en la sessió que es duia a terme aquest dilluns perquè els diputats es poguessin afegir a la convocatòria.