El Govern central aprova 30 milions per als afectats per l'accident ferroviari d'Urda

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret llei de mesures urgents de suport a les víctimes de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) que preveu 30 milions d'euros, segons ha anunciat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
Els ajuts seran compatibles amb les indemnitzacions de les assegurances obligatòries i de responsabilitat civil, estaran exempts de tributació i s'abonaran en un únic pagament en concepte d'ajua immediata a les víctimes i bestreta de les indemnitzacions de les assegurances d'accident.
Aquests 30 milions es desglossen a parts iguals en 15 milions per als ajuts urgents i 15 milions més corresponents als avançaments.
Es tracta, d'una banda, d'una ajuda directa de poc més de 72.121 euros per cada víctima mortal i la mateixa xifra en concepte de bestreta de l'assegurança.
De l'altra, en els supòsits de lesions corporals, els ajuts s'estructuren per nivells de gravetat, amb imports que van des de poc més de 2.404 euros en els casos més lleus fins a més de 84.141 euros en les lesions de màxima gravetat. Novament, les xifres són les mateixes per a la bestreta de l'assegurança.