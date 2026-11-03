Puente preveu obrir amb menys trens la línia Madrid-Sevilla en un màxim 10 dies després del permís judicial

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat aquest dimarts que la línia Madrid-Sevilla podrà tornar a funcionar en un termini màxim estimat de deu dies naturals des que la jutgessa autoritzi els treballs de reconstrucció a Urda (Toledo).
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Puente ha precisat que la reobertura es farà amb una reducció de la freqüència de pas, no de places, fins que es faci el desplegament del sistema ERTMS-2 i una revisió extraordinària dels sistemes de seguretat de la línia.
El titular de Transports ha informat que aquest dimarts ha demanat permís a la jutge competent perquè autoritzi iniciar les tasques de reconstrucció i reposició de la línia, un cop enllestits els treballs de retirada de material dels trens sinistrats.
"Ara mateix depenem del permís que ens doni el jutjat però estimem, amb una estimació prudent, que quan el tinguem en un màxim de 10 dies naturals hi haurà la possibilitat de posar novament la línia en servei", ha afirmat el ministre.
No obstant això, ha explicat que s'ha d'acabar el desplegament de l'ERTMS-2 a la línia Madrid-Sevilla, d'acord amb la planificació fixada, i també es farà una revisió extraordinària i immediata dels sistemes de seguretat per part de l'Agencia Estatal de Seguretat Ferroviària.
LA REDUCCIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DE PAS NO SUPOSA MENYS PLACES
El responsable de Transports ha especificat que això requerirà una reducció de la freqüència de pas, la qual cosa no implicarà que hi hagi menys trens circulant per la línia, però gràcies als trens de doble composició es mantindrà el nombre de places ofertes.
"En lloc d'haver-hi un tren cada cinc, sis o deu, doncs n'hi haurà un cada quinze, per exemple", ha explicat el ministre, després d'apuntar que això obligarà que els usuaris de la línia programin els viatges d'una altra manera, però tindran un nombre de places similar.
Això es farà a través de la posada en circulació de trens de doble composició, habituals a la xarxa ferroviària, especialment en hora punta. "El que es fa és simplement ajuntar dues unitats i duplicar el nombre de places que tindria una unitat per separat", ha indicat Puente.