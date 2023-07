El Govern acusa Sánchez i Feijóo de només posar-se Catalunya "a la boca per atacar-la"

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha acusat aquest dimarts el president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, de només posar-se Catalunya "a la boca per atacar-la".

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha considerat que en el debat entre els dos candidats es va veure la pitjor cara de la política: "Cap proposta per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya però tampoc cap proposta per revertir el dèficit d'inversions a Catalunya, ni millores concretes per reduir els greuges que patim els catalans", ha apuntat.

També ha lamentat que en el cara a cara se sentissin "menyspreus a les víctimes de violència masclista o expressions tan retrògrades com parlar de la grandària de les banderes".