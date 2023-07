El telèfon d'informació 012 de la Generalitat passarà a ser de franc en un termini màxim d'un any

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que el telèfon d'informació ciutadana 012 de la Generalitat passarà a ser de franc en un termini màxim d'un any, després que l'executiu català ha aprovat aquest dimarts el Model d'Atenció Ciutadana de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

El nou model inclou la incorporació de la videoatenció i elimina "de manera immediata" la cita prèvia obligatòria en tots els serveis dependents de la Generalitat, inclosos els Mossos d'Esquadra, ha detallat Plaja en una roda de premsa després del Consell Executiu.

Perquè el 012 sigui gratuït, el Govern ha optat per assumir el cost del servei, que dependrà del volum de trucades que es registri i que es preveu al voltant dels 1,2 milions, en un pressupost ja previst dins el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

Preguntada pels mitjans, Plaja ha descartat concretar la data en la qual el 012 passarà a ser gratuït: "Avui s'ha fet el primer pas amb l'aprovació de l'acord que recull explícitament que ho serà en un termini màxim d'un any. Hem accelerat tots els tràmits perquè sigui com més aviat millor, però no estic en disposició de donar una data concreta".

012 I EL 061

Preguntada pel fet que el Govern hagi acordat la gratuïtat del 012 però no la del telèfon d'atenció sanitària 061, Plaja ha ressaltat que el 012 és una competència exclusiva de la Generalitat, mentre que la tarificació del 061 depèn de l'Estat.

"Hem demanat al Ministeri que tingués en compte la importància de fer aquest telèfon gratuït, i la resposta sempre ha estat que ni tan sols es contempla", ha assegurat Plaja, que ha garantit que el Govern ha fet passos en aquest sentit però que el Govern central ho descarta.