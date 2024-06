La Fiscalia demana amnistiar Jové, Salvadó i Garriga que van ser processats per l'1-O

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sol·licitat aquest dijous l'amnistia per a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga que van ser processats per l'organització i dotació pressupostària destinada al referèndum de l'1 d'octubre del 2017, segons un escrit consultat per Europa Press.

El passat mes de maig, la sala civil i penal del TSJC va assenyalar el judici oral per a l'octubre i el novembre d'aquest any contra els tres càrrecs d'ERC pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets i, en el cas de Garriga, també pel de desobediència greu a l'autoritat.

Els delictes imputats es refereixen a la partida pressupostària destinada a la celebració de l'1-O que l'aleshores vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, va contemplar en els pressupostos de la Generalitat del 2017, data en la qual Jové ocupava el càrrec de secretari general d'Economia; Salvadó, el de secretari d'Hisenda, i Garriga, el de secretària de Serveis.

L'escrit indica que "segons el criteri establert pels òrgans competents del ministeri fiscal, procediria l'aplicació" de la Llei d'amnistia 1/2024 respecte a les conductes objecte d'aquest sumari

Tot això "en estricta aplicació dels principis instrumentals d'unitat d'actuació i de dependència jeràrquica i en el ben entès que estan subordinats als valors superiors de respecte a la legalitat i imparcialitat, que constitueixen el nucli essencial de la funció constitucional d'aquest ministeri i que regeixen la seva actuació davant els tribunals".