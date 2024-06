La Fiscalia demana amnistiar els 12 CDR processats per pertinença a organització terrorista

El ministeri públic no aprecia violació dels derets humans i demana que es declari extingida la responsabilitat penal

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La tinent fiscal de l'Audiència Nacional Marta Durántez s'ha mostrat a favor d'amnistiar els 12 membres dels CDR processats per presumpta pertinença a organització terrorista en no apreciar cap violació dels drets humans en els fets que se'ls imputen.

En una vista celebrada aquest dijous, la representant de la Fiscalia ha assegurat que no es pot "partir de suposicions i del potencial dany que es podria haver causat" amb les seves accions "sinó de certeses". "I aquesta és que no es va produir cap lesió als drets invocats com exclusions en la llei d'amnistia", ha afegit.

La sessió s'ha produït perquè totes les parts fixin la seva posició sobre la possible aplicació de la llei de l'amnistia als processats. La defensa ha sol·licitat aquesta instància en entendre que els fets que se'ls imputen encaixen en els requisits de la norma, tant pel marc temporal --del 2011 al 2023-- com pels delictes.

Durántez ha estat l'encarregada de fixar la posició de la Fiscalia malgrat que és el fiscal de l'Audiència Nacional Vicente González Mota qui va assumir aquesta causa després de la sortida de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalia Provincial de Ciudad Real.