La Fiscalia defensa que l'Audiència Nacional investigui la crisi de Ceuta i demana el secret parcial

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) s'ha mostrat a favor que aquest tribunal investigui l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta en incidir que "els efectes més rellevants" del fets "es van produir en territori espanyol" i considera que està capacitat per "afrontar fenòmens criminals complexos i organitzats". A més, ha interessat el secret parcial de la investigació.
A través d'una nota de premsa, indica que el fiscal en cap, Jesús Alonso, ha informat la jutgessa María Tardón que considera l'AN "competent" per investigar els fets ja que l'entrada massiva i irregular de persones es va produir a Ceuta, "en territori nacional".
El ministeri fiscal ha afegit que els fets investigats serien constitutius de diversos delictes la investigació dels quals correspon a òrgans amb capacitat per afrontar fenòmens criminals complexos i organitzats.
Uns fets que, des del seu punt de vista, poden ser considerats, "en aquesta fase inicial del procediment", presumptes delictes d'afavoriment de la immigració irregular, "agreujat per la possible comissió en el si d'una organització i per posar en perill la vida o la integritat física de les persones afectades", i en concurs amb homicidi i lesions per imprudència greu, a més de suposada organització o grup criminal.
La Fiscalia ha assenyalat que la investigació haurà de determinar si els fets poden "integrar delictes que afectin l'ordre públic o béns jurídics de naturalesa col·lectiva com la pau o la independència de l'Estat".