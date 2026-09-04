L'Audiència Nacional defensa la jutgessa de la crisi de Ceuta: "No ha interferit en la seguretat nacional"

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) ha defensat l'actuació de la jutgessa María Tardón en les diligències que va obrir sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta en assenyalar que "no ha interferit en la seguretat nacional", cosa que li va retreure el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En un escrit d'aquest divendres, recollit per Europa Press, la sala de govern de l'AN expressa el seu "absolut suport a l'actuació de la magistrada d'instrucció" del mateix tribunal.
"No només no ha interferit en la seguretat nacional amb la seva actuació jurisdiccional, sinó que està actuant per a la preservació i defensa de l'interès general d'Espanya, dins el marc del respecte escrupolós a les seves funcions jurisdiccionals", recalca.
A més a més, la sala de govern agraeix la resposta de la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a una carta que li va enviar Marlaska en què mostrava "preocupació" per la decisió de la jutgessa de prohibir a l'equip investigador de la Policia Nacional que va elaborar un informe sobre l'entrada a Ceuta informar als seus superiors de les perquisicions.
L'AN aplaudeix que Perelló sortís "en defensa de la independència judicial i, en particular, de la magistrada de l'Audiència Nacional, i que exigís el màxim respecte per part de les autoritats polítiques.