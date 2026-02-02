Feijóo diu que Mazón és l'únic que va assumir responsabilitats després de la dana: "El reconcilia en part amb els fets"

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón és l'"únic" que ha assumit responsabilitats polítiques després de les dana i ha recalcat que això "almenys el reconcilia en part amb els fets".
Durant la seva intervenció en la comissió del Congrés que investiga la catàstrofe del 29 d'octubre a València, que va provocar 230 morts, Feijóo ha afirmat que Mazón va actuar "amb la informació que tenia" i ha recalcat que els "fets" són que el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és "competència exclusiva de l'Estat", "no va donar la informació adequada al Cecopi".
El president del PP ha afirmat que "el que va fallar és la informació per prendre les decisions en el moment oportú". "A parer meu cap dels responsables de l'administració van estar a l'alçada de les circumstàncies. Cada un amb la seva gradualitat i cada un amb la seva responsabilitat", ha postil·lat.
PER QUÈ MAZÓN NO VA DIMITIR ABANS?
Preguntat pel diputat de Junts Josep María Cervera sobre per quin motiu Mazón no va dimitir abans i va trigar un any a fer-ho, Feijóo ha indicat que Mazón es va adonar que "un pot opinar el que vulgui, però quan la gent no et dona la raó, el més honest és anar-te'n".
A parer seu, Mazón va fer el que "havia de fer" un cop transcorre "un any i escaig" i veu la "tensió social" i la "sensació" al carrer és que ha d'assumir responsabilitats. "Que sigui l'únic que les ha assumit, crec que almenys el reconcilia en part amb els fets", ha subratllat, després d'afegir que l'executiu de Pedro Sánchez no les ha assumit.
"L'únic que va assumir responsabilitats polítiques ha estat el Govern de la Generalitat. El Govern d'Espanya no només no va assumir cap responsabilitat política sinó que el responsable directe de la Confederació i de l'Agència de Meteorologia encara no ha anat a València i el que ha fet el seu partit és promocionar-la al rang de vicepresidenta de la Comissió Europea", ha dit, en al·lusió a l'exministra Teresa Ribera.
Sobre el fet que Mazón continuï com a diputat a les Corts Valencianes, el líder del PP ha respost que "zero a ocultar" i ha insistit que ell ha donat "més explicacions de la dana que cap alt càrrec del Govern d'Espanya".