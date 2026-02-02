Feijóo assenyala la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com la "màxima responsable" de la tragèdia de la dana

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconegut aquest dilluns al Congrés que cap administració va estar "al nivell exigible" en la gestió de la dana l'octubre del 2024, però ha reivindicat que ell va complir amb el seu "deure" i ha assenyalat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) com la "màxima responsable" de la tragèdia per la seva "manca d'informació adequada i puntual" sobre la riuada.
Així ho ha dit davant la comissió del Congrés que investiga la gestió d'una gota freda que va costar la vida a 230 persones en resposta al diputat de Podem, Javier Sánchez Serna.
El líder del PP ha indicat que ell només es va comunicar per WhastApp amb l'aleshores president valencià, Carlos Mazón, a partir de les 19.58 hores, per la qual cosa no podia saber fins quina hora va ser al restaurant El Ventorro el dia dels fets.
"Amb el senyor Mazón no vaig parlar d'on era, sinó que li vaig preguntar què passava, si necessitava alguna cosa, si el Govern central li estava donant suport, que donés informació a la gent per intentar ordenar i intentar liderar, en allò que fos possible, aquella emergència. Per tant, vaig complir, crec, amb el deure que em correspon", ha indicat.
En aquest sentit, s'ha preguntat si és "culpable" per interessar-se pel que passava a València, a Andalusia i Castella-la Manxa. "Potser jo soc aquí perquè m'he posat en contacte a les 19.59 amb el president de la Generalitat Valenciana, a les 20.01 amb el president de la Junta de Castella-la Manxa i a les 20.31 amb el president de la Junta d'Andalusia per intentar ajudar o intentar saber?", ha comentat.
Després d'apuntar que Mazón no formava part del Cecopi, ha destacat que aquell dia van ser presents en aquest organisme les autoritats autonòmiques, però que "totes les que formaven part de l'Estat" s'hi van connectar per videoconferència, entre les quals, ha apuntat, les que tenien "competències per informar del cabal" dels rius i barrancs.
CAP ADMINISTRACIÓ VA ESTAR AL NIVELL
Preguntat expressament sobre si va ser responsable que Mazón no participés en el Cecopi fins a primera hora de la nit, el president del PP ha reconegut que "cap de les administracions públiques van estar al nivell exigible". "Ho he dit i ho reitero. Cadascú amb les seves responsabilitats", ha puntualitzat.
Però ha destacat que la CHX és, a parer seu, la "màxima responsable". "Em sorprèn molt que els responsables de la CHX, que a parer meu n'és el principal responsable per la manca d'informació adequada i puntual, no fossin al Cecopi ni donessin informació al Cecopi", ha comentat.