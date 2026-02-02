Feijóo assegura que arriba a la comissió de la dana com si fos la seva "primera sessió de control"

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que va a declarar a la comissió del Congrés sobre la gestió de la dana que va afectar l'octubre del 2024 la província de València com si fos la seva "primera sessió de control" a les Corts.
Feijóo, que ha arribat a la comissió d'investigació acompanyat per la seva portaveu parlamentària, Ester Muñoz, ha dit que en el seu moment va respondre a la jutgessa i que també respondrà als grups "per respecte institucional".
"Per descomptat, he respost a la jutgessa i respondré als grups per respecte institucional, però en fi, em fa l'efecte que aquesta serà la meva primera sessió de control", ha ironitzat davant els periodistes a l'entrada de la comissió.
Preguntat així mateix per la comparació que ha fet el president del Govern central, Pedro Sánchez, entre la gestió de l'accident ferroviari d'Adamuz i la de la dana de València, Feijóo ha respost que "potser" també es parla d'això en la comissió.