ERC rebutja pactar amb Illa si no reverteix l'accés de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112

Illa rebutja que hi hagi cap reculada i defensa el "caràcter integral" dels Mossos

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no negociaran cap acord amb el Govern si no es compleixen els acords d'investidura i no es reverteix la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112.

"Reverteixin el despropòsit dels acords del 112 de la Junta (de Seguretat) de la setmana passada o no comptin amb nosaltres. Rectifiquin i compleixin", ha dit aquest dimecres Jové a Illa durant la sessió de control del Parlament.

COMPETÈNCIES DELS MOSSOS

Illa ha rebutjat que hi hagi cap reculada i ha defensat el "caràcter integral" dels Mossos d'Esquadra com a policia de Catalunya, i ha allargat la mà a l'oposició per millorar les competències del cos català.

Ha afegit que el Govern treballarà per defensar les competències que necessita una policia integral, "també en matèria de ports i aeroports, quan hi hagi les condicions per poder-les assumir", i ha afirmat que l'objectiu últim és protegir la ciutadania.

LAIA ESTRADA

"Senyor Illa, per vostè, els interessos de Catalunya són els mateixos que els d'Espanya?", ha preguntat la diputada de la CUP Laia Estrada, que ha acusat el Govern de seguir els desitjos del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, --el qual ha acusat d'encobridor de tortures-- en donar accés a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional al 112.

Estrada ha retret textualment a Illa que és totalment inèdit cedir competències per iniciativa pròpia, i el president ha demanat a la diputada cupaire que retiri les acusacions contra el ministre Marlaska: "El que ha dit és completament fals", ha subratllat.

ILLA PREVEU MÉS COMPETÈNCIES

En relació amb l'acusació d'Estrada de cedir competències a l'Estat, Illa ha assegurat que Catalunya no ho farà: "No cedirem cap competència i quan jo acabi la meva presidència jo crec que Catalunya tindrà més competències que quan vaig començar", ha expressat.

Illa compareixerà dimecres vinent 18 de desembre en el ple del Parlament per explicar els acords de la Junta de Seguretat a petició de Junts, ERC, els Comuns i la CUP.