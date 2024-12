Illa insta a arribar a un "acord important" en habitatge en la Conferència de Presidents

Espera poder dur a terme "un debat madur i serè" sobre finançament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat a arribar a un "acord important" en matèria d'habitatge en la Conferència de Presidents que se celebra divendres a Santander, amb una mobilització de tots els recursos de les administracions respectant les competències per abordar el que és, a parer seu, el principal problema dels ciutadans.

Ho ha dit aquest dimecres durant la sessió de control en el ple del Parlament, preguntat pel president del PSC-Units a la cambra catalana, Ferran Pedret, sobre les seves expectatives en relació amb la reunió de presidents autonòmics, i qui també ha defensat la trobada per "entendre els interessos que hi ha darrere les posicions de cadascú".

"Espero que hi hagi una reunió amb una actitud constructiva, espero que tothom pensi més en l'interès general i en el bé comú, en què convé a cadascun dels nostres territoris, que en els interessos propis electorals", ha respost Illa, que ha dit que no sap si això serà possible pels --textualment-- comentaris previs d'algunes formacions.

A més d'habitatge, Illa també ha optat per dur a terme "un debat madur i serè en matèria de finançament" i que s'acordi una renovació del finançament autonòmic, i també arribar a acords justos sobre immigració.

BUSCAR "PONTS DE COL·LABORACIÓ"

La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al president en la seva interpel·lació que aprofiti l'ocasió de la Conferència de Presidents "per proposar i també per exigir polítiques efectives a curt termini per garantir l'accés a l'habitatge".

En aquest sentit, Albiach ha lamentat que anuncis com el del president del Govern central, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública d'habitatge poden "arribar a funcionar d'aquí a uns anys" però ha insistit que l'emergència és en aquest moment i cal una resposta.

Illa ha afirmat que en la trobada escoltarà l'explicació del Govern central sobre l'empresa pública d'habitatge i ha assegurat: "Buscaré ponts de col·laboració per abordar aquest problema".

"JO NO FAIG PROPAGANDA"

Per part seva, el líder de Junts al Parlament, Albert Batet, ha criticat que Illa "confon normalitat amb renúncia" i l'ha acusat de fer propaganda dient que Catalunya ha tornat, en les seves paraules.

"Quina Catalunya ha tornat, la Catalunya que renuncia? La Catalunya que calla davant els problemes reals dels catalans?", ha preguntat a Illa, a qui ha demanat que canviï les seves prioritats i defensi els interessos de tots els catalans.

Illa ha retret a Batet que no faci, segons ell, balanç dels governs catalans dels últims 10 anys i ha assenyalat que si s'hagués actuat "bé" en habitatge, immigració o pesca no hi hauria els problemes que hi ha actualment.

"Miri, jo no faig propaganda, jo el que intento és generar un entorn d'estabilitat", ha conclòs el president.

Ferran Pedret també ha defensat durant la seva intervenció la posició del Govern: "Ni assumim ni compartim que ningú no pugui tenir el monopoli sobre quin és l'interès general de Catalunya i encara menys sobre els interessos dels catalans.