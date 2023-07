ERC entrarà al govern de la Diputació de Barcelona amb el PSC i els comuns

Moret destaca que la Diputació tindrà un govern "ampli, plural i de progrés"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

ERC formarà part del govern de la Diputació de Barcelona del PSC i els comuns liderat per l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la socialista Lluïsa Moret, ha informat el partit en un comunicat aquest dimarts.

La incorporació dels republicans es produeix dues setmanes després de la constitució de l'ens supramunicipal i l'endemà passat de les eleccions generals, ha destacat 'La Vanguardia'.

ERC ha sostingut que la seva entrada al govern és un reflex de la pluralitat de la demarcació, i que s'hi incorporen amb "una clara mentalitat de governança progressista" i d'equitat territorial.

Assumiran les àrees de Bon Govern, Transparència i Participació; Feminismes i Igualtat; Educació i Comerç i Consum; a més, tindrà "part de responsabilitat" de l'àrea d'Entorn Natural i Infraestructura Verda.

"Volem retornar a la Diba l'esperit de ser un ajuntament d'ajuntaments, l'eix tractor que ha de ser exemple per a les polítiques innovadores, per a les polítiques de servei i de proximitat i per ser un referent del municipalisme més avançat i progressista", han destacat.

LLUÏSA MORET

En un comunicat, el PSC ha sostingut que l'entrada d'ERC al govern de la Diputació en reforça l'estabilitat i el "pacte de progrés" tancat amb els comuns i els independents de Junts.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha assegurat que el govern de la institució serà "ampli, plural i de progrés", i que buscarà aliances amb partits, agents econòmics i socials i entitats en favor de la demarcació.

El PSC ha destacat que amb aquests pactes de govern també es dona resposta a la "pluralitat" dels territoris que cobreix la Diputació, que abasta des de la zona metropolitana fins a les comarques d'interior.

COMUNS

Fonts dels comuns també han traslladat a Europa Press satisfacció per l'entrada dels republicans al govern de la Diputació de Barcelona.

"Des del principi vam apostar per un govern progressista, com fem arreu, i vam instar ERC a formar part de l'acord", han destacat.

DUES SETMANES DESPRÉS DE LA INVESTIDURA

Moret va ser investida el 13 de juliol amb el suport dels comuns, Tot per Terrassa (TXT) i dos alcaldes independents adscrits a Junts --Marc Castells, d'Igualada, i Sergi Vallès de Torrelles de Foix--.

La investidura de Moret es va produir sense que Junts i ERC aconseguissin articular una majoria alternativa suficient per governar a la Diputació, en la qual en el passat mandat Junts va formar part de l'executiu presidit per la socialista Núria Marín.

Moret va oferir en el discurs d'investidura mà estesa i diàleg a la resta de partits, i va explicar després preguntada pels periodistes que "mà estesa vol dir explorar qualsevol proposta i oportunitat que signifiqui que la Diputació tingui un govern estable".