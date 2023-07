Junts avisa ERC que el pacte a la Diputació "posa en dubte" el seu compromís amb un front comú

Josep Rius: "Hi ha una pinça entre ERC i el PSC per intentar destruir Junts"

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu i vicepresident de Junts, Josep Rius, ha avisat ERC que el seu pacte amb el PSC per entrar al govern de la Diputació de Barcelona "posa en dubte" el seu compromís amb un front comú entre independentistes al Congrés per abordar la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

"Està demanant fer un front comú a Madrid, i per la porta de darrere, 48 hores després d'unes eleccions, decideixen fer pública una decisió que segur que ja estava presa abans i que han tornat a amagar als seus electors", ha dit en unes declaracions a la premsa.

ERC ha anunciat aquest dimarts que entrarà al govern de la Diputació de Barcelona, on el PSC governa amb els comuns i dos independents de Junts --l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el de Torrelles de Foix, Sergi Vallès--.

En aquest sentit, Rius ha reivindicat Junts com el principal partit de l'oposició a la Diputació, i ha advertit que la vicepresidència que els correspon és "purament institucional, sense cartera i fora de govern".

"PINÇA PER INTENTAR DESTRUIR JUNTS"

A més a més, Rius ha criticat que ERC s'afegeix al govern de la institució amb els socialistes després d'"haver estat quatre anys criticant Junts" pel seu pacte amb el PSC la passada legislatura a la Diputació.

També ha lamentat que ERC pactés amb el PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona, malgrat que, com a la de Barcelona, hi havia una alternativa independentista: "També constatem que hi ha una pinça entre ERC i el PSC per intentar destruir Junts".