ERC demana verificador internacional per al seu pacte amb PSOE i alerta del VAR judicial de PP i Vox contra l'amnistia

Rufián apunta que la negociació sobre els pressupostos s'ha d'obrir immediatament i que serà paral·lela a la tramitació de la llei d'amnistia



MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana també vol que la tasca de fiscalitzar el desenvolupament dels acords als quals vagin arribant amb el PSOE en el marc de l'acord subscrit per tots dos per a la investidura de Pedro Sánchez recaigui en una figura internacional, que és el mateix que ha pactat Junts.

Així ho ha explicat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en una entrevista en el programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press, en la qual admet que els documents que els socialistes han signat amb la seva formació i amb Junts són molt similars pel que fa a la figura del verificador.

En concret, el text subscrit entre el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el ministre de Presidència en funcions, Félix Bolaños, contempla la creació d'un "espai de negociació entre tots dos partits que compti amb un mecanisme que tingui les funcions d'acompanyar, verificar i fer seguiment de tot el procés de negociació i dels acords als quals s'arribi".

Totes dues parts es comprometen a designar "de comú acord" una "persona de reconegut prestigi" per realitzar aquestes tasques amb l'objectiu que les propostes que arribin a la Taula de Diàleg, Negociació i Acord comptin amb un ritme de treball constant i amb un grau òptims de debat i compromís polític i es puguin implementar durant la present legislatura.

L'acord amb Junts inclou una figura similar, però aquí sí que s'especifica que el mecanisme a crear entre totes dues organitzacions per a aquesta tasca de seguiment del procés de negociació tindrà caràcter "internacional".

PERQUÈ SIGUIN IMPARCIALS, MILLOR GENT DE FORA

Preguntat si ja saben qui actuarà com a verificador de la negociació amb ERC, Rufián ha assenyalat que les coses "s'anunciaran quan s'hagin d'anunciar", però ha recalcat que la idea de buscar "organismes" i "gent imparcial". "I per això ha de ser gent de fora".

"A nosaltres ens agradaria que fossin ens internacionals. Crec que és el millor per no intoxicar la negociació", ha indicat, assumint que els pactes del PSOE amb ERC i Junts "semblen molt similars" en aquest punt, però sense avançar si aquesta tasca de fiscalització podria recaure en la mateixa persona o entitat en tots dos casos. "Això ja forma part de la negociació entre partits", ha al·legat.

Respecte a la llei d'amnistia, ha garantit que ERC intentarà que s'aprovi al més aviat possible. "Hauria de ser al més aviat possible", apunta, admetent, això sí, que en aquest procés "hi ha molts actors i dinàmiques pel mig", per la qual cosa no s'ha arriscat a fixar una data.

APLICACIÓ DE LA LLEI

I sobre l'aplicació que faran els tribunals d'aquesta norma i la possibilitat que acabin fent una interpretació diferent de la que han buscat els independentistes, Rufián dona per fet que "hi ha una part del Poder Judicial que fa i farà política contra els polítics". "És una espècie de VAR (videoarbitratge) al servei del PP i Vox", ha postil·lat.

Sense esmentar expressament el concepte de 'lawfare', Rufián ha recordat com un jutge va acceptar una denúncia que van presentar contra ell per afirmar que José Utrera Molina, ministre de Francisco Franco, havia signat la sentència de mort del militant anarquista Salvador Puig Antich. "Això un jutge ho va acceptar com si fos un atemptat a l'honor, quan és pura història", ha denunciat.

D'altra banda, Rufián ha insistit que Catalunya "és moltíssim més que una discussió entre Junts i ERC" i ha tornat a donar la "benvinguda" als de Carles Puigdemont "a la música que fa quatre anys" va començar a posar la seva formació quan va pactar una taula de diàleg amb el PSOE.

Respecte a la promesa que ell mateix va fer a Junts en el debat d'investidura que ERC no els culparà quan el PSOE intenti "enganyar" els postconvergents amb el compliment del seu pacte, ha detallat que el que va voler dir és que "després de quatre anys en els quals ERC era culpable de tot a Catalunya" ara, si els socialistes intenten enganyar qualsevol dels dos partits independentistes, el "culpable serà el PSOE". "I això és bo, perquè és el culpable, enganyen".

El portaveu parlamentari ha reiterat que en aquesta legislatura ERC tornarà a anar "partit a partit" i que com a primeres mesures, "juntament amb l'amnistia", caldrà negociar els pressupostos per al 2024. El portaveu ha assenyalat que no existeix un pacte sobre aquests comptes, però que moltes de les coses recollides en el seu pacte amb el PSOE concerneixen el projecte pressupostari. "Començarem a parlar, entenc que des de demà (aquest dissabte) i potser aquesta nit (divendres)", ha considerat.

A més, ha advertit Sánchez que en aquesta legislatura ja no podrà jugar a la "ruleta russa". "Ja no podrà fer això de si tu no em votes això ja m'ho votarà Ciutadans... Ja ho vaig comentar al president i no era cap tipus d'amenaça. Li vaig dir clarament, no jugui; no val la pena estar aquí setmana a setmana patint per coses que haurien de ser molt senzilles com derogar la 'llei mordassa', anar més enllà en la reforma laboral, el repartiment d'hores i la llei d'habitatge", ha dit.

SÁNCHEZ VOLIA PORTAR PUIGDEMONT I ARA PACTA AMB ELL

A la pregunta de si es fia més de Sánchez que fa quatre anys, Rufián ha assenyalat que considera "dolent" parlar de "confiança o amistats en política" i que, en aquest àmbit, el que és important és la "força" que té cada partit.

"És igual si jo confio o no confio en Sánchez, sé que Sánchez fa si té prou força, i si no, no fa. O sigui, Sánchez fa quatre anys volia anar a buscar no sé qui a Brussel·les amb els geos i ara pacta amb ell", ha comentat, en referència a Puigdemont. Al seu parer, això és així perquè els independentistes han tingut "prou força perquè ho fes".