Rufián precisa que vol Podem i ERC units per pressionar el PSOE, no una coalició electoral per a les europees

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha expressat el seu desig que Podem i ERC, juntament amb Bildu i el BNG, puguin treballar junts per pressionar el PSOE amb la finalitat que compleixi els seus acords, però ha precisat que amb això no està plantejant una coalició electoral amb vista a les europees del 2024.

En el debat d'investidura d'aquesta setmana, Rufián va aprofitar el seu discurs per felicitar les ministres de Podem, Ione Belarra i Irene Montero, que sembla molt improbable que continuïn en el Govern central de coalició. "Jo us aplaudeixo i tant de bo puguem sumar junts o juntes", ha afirmat, paraules que alguns van interpretar com una possible picada d'ullet a una coalició electoral.

I és que Podem ha rebutjat dissoldre's en Sumar i, si els seus dirigents surten del Govern central, se sentirà amb les mans lliures per marcar perfil propi al Congrés amb opció de presentar-se per separat en les eleccions europees del 2024. Poc abans de les generals de juliol, En Comú ja va deixar caure que la formació lila va amenaçar amb buscar una coalició amb ERC, la qual cosa Podem va desmentir.

COM MÉS SIGUEM, MILLOR

En unes declaracions en el programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recollides per Europa Press, Rufián precisa que amb aquestes paraules no es referia "ni moltíssim menys" a una hipotètica coalició entre Podem i ERC, sinó a col·laborar junts per forçar el PSOE a complir els seus compromisos.

Segons ha recordat, en la passada legislatura ja hi va haver moments en els quals ERC i Podem, amb Bildu, el BNG i de vegades el PNB, van "pressionar" el PSOE per intentar que Pedro Sánchez complís els seus pactes i aquest 'front' hauria de continuar. "Crec que hem anat de la mà en moltes coses i com més siguem, millor", sosté.

Rufián no inclou en aquesta equació Sumar i creu que "un govern que es declara progressista cada dia trobarà molt a faltar" a Belarra i Montero, que han fet "una feina extraordinària" i "han estat molt valentes". "És una molt mala notícia que no hi siguin", sosté.

Al seu parer, les discrepàncies de les ministres de Podem s'han interpretat "d'una manera interessadament errònia", com si es passessin amb el "pobre Pedro Sánchez", quan el que feien eren demanar que es complissin els pactes.