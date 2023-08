ERC celebra que l'amnistia "formi part" de la negociació per a la investidura de Sánchez

Sans aposta per "sumar sinergies" amb Junts per negociar amb el PSOE



BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha celebrat que l'amnistia "formi part" de la negociació per a una possible investidura del líder del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, encara que ha descartat concretar com s'ha de desenvolupar una futura llei d'amnistia i ha apostat per la discreció de les converses.

En roda de premsa aquest dilluns, ha subratllat que el marc de negociació dels republicans per a la investidura de Sánchez té tres elements "claus": l'amnistia per a persones vinculades amb l'organització i desenvolupament de l'1-O, l'autodeterminació de Catalunya i el benestar dels ciutadans, i en aquest últim punt inclouen temes com el traspàs a la Generalitat de la gestió de Rodalies.

Ha explicat que, des de la seva formació, ja estan en contacte tant amb representants del PSOE com de Junts, encara que ha matisat que "encara no s'han concretat en una negociació real".

Sans ha recordat que reunir-se amb el PP no és una prioritat per ERC, en el marc de la ronda de contactes que iniciarà aquest dilluns el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, per intentar reunir suports per a la seva investidura, que se celebrarà el 26 i 27 de setembre.

LA NEGOCIACIÓ DE LA MESA

Sans ha desvinculat la negociació de la investidura amb les de la Mesa del Congrés, que va permetre fer a Francina Armengol (PSOE) presidenta de la Cambra Baixa, amb els vots d'ERC i Junts, a canvi d'impulsar l'oficialitat del català en la institucions espanyoles i europees, la "fi de la repressió" després de l'1-O i la creació d'una comissió d'investigació sobre el cas Pegasus.

Preguntada per si ERC és partidària de negociar la investidura de Sánchez de la mà de Junts, la portaveu republicana ha assegurat que "sumar sinergies" farà més forts els posicionaments a favor de l'amnistia i l'autodeterminació que ambdues formacions defensen.

"Seria molt interessant afrontar la negociació de manera conjunta, asseguts al mateix costat de la taula", ha sostingut Sans, que ha insistit que aquestes negociacions necessiten la màxima discreció i tranquil·litat possible.

Preguntada per si ERC té pressa per tancar un acord d'investidura ara que ja ha començat el compte enrere per a la sessió d'investidura de Feijóo i per a una hipotètica repetició electoral, Sans ha contestat que "és el PSOE qui ha de tenir pressa i escoltar el cronòmetre".